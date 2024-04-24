«Подобное недопустимо». Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал причины, из-за которых его команда разгромно проиграла «Локомотиву-Кубань» со счётом 85:112.

«Мы проиграли подбор сопернику и совершили слишком много ошибок. Чтобы рассчитывать в плей-офф на победу, подобное недопустимо. Когда лидеры набрали персональных замечаний, у нас возникли сложности с составом. Молодёжь пока не может поддерживать уровень основы. Играя большой пятёркой, мы контролировали игру в третьей четверти, но вынужденные замены ослабили нашу игру. Проведём разбор ошибок и во втором матче выступим лучше», — заявил Пашутин на послематчевой пресс-конференции.

Второй матч серии состоится завтра, 25 апреля. Победитель противостояния пробьётся в полуфинал.