Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Подобное недопустимо». Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы»

«Подобное недопустимо». Евгений Пашутин высказался о поражении «Пармы»
Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал причины, из-за которых его команда разгромно проиграла «Локомотиву-Кубань» со счётом 85:112.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
112 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 20, Барфорд - 15, Ндур - 14, Мартюк - 13, Андерсон - 12, Уайт - 11, Узинский - 9, Емченко - 8, Миллер - 6, Темиров - 2, Квитковских - 2, Щербенев
Парма: Джонсон - 22, Ильницкий - 18, Абдулбасиров - 15, Брайс - 11, Соломон - 8, Риз - 5, Чебуркин - 4, Морозов - 2, Перевалов, Халтурин, Платунов, Тучков

«Мы проиграли подбор сопернику и совершили слишком много ошибок. Чтобы рассчитывать в плей-офф на победу, подобное недопустимо. Когда лидеры набрали персональных замечаний, у нас возникли сложности с составом. Молодёжь пока не может поддерживать уровень основы. Играя большой пятёркой, мы контролировали игру в третьей четверти, но вынужденные замены ослабили нашу игру. Проведём разбор ошибок и во втором матче выступим лучше», — заявил Пашутин на послематчевой пресс-конференции.

Второй матч серии состоится завтра, 25 апреля. Победитель противостояния пробьётся в полуфинал.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Сетка плей-офф
Материалы по теме
Александр Секулич: нужно включить режим «рыбки» и забыть о сегодняшнем результате
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android