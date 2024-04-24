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25 очков Макдэниелса помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» во втором матче серии

25 очков Макдэниелса помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» во втором матче серии
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Закончился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:93.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 93
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 25, Конли - 18, Гобер - 18, Эдвардс - 15, Таунс - 12, Александер-Уолкер - 10, Рид - 5, Моррис - 2, Андерсон, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
Финикс Санз: Букер - 20, Дюрант - 18, Гордон - 15, Бил - 14, Нуркич - 10, Ойбанкс - 8, Литтл - 5, Аллен - 3, О'Нил, Окоги, Томас, Бол, Родди, Янг

Самым результативным в составе победителей стал Джейден Макдэниелс, который записал в свой актив 25 очков. Лучшим в «Финикса» стал Девин Букер с 20 очками в своём активе.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Миннесота» финишировала на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» закончил сезон на шестом месте на Западе.

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