25 очков Макдэниелса помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» во втором матче серии

Закончился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:93.

Самым результативным в составе победителей стал Джейден Макдэниелс, который записал в свой актив 25 очков. Лучшим в «Финикса» стал Девин Букер с 20 очками в своём активе.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Миннесота» финишировала на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» закончил сезон на шестом месте на Западе.