«Индиана» обыграла на выезде «Милуоки» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

В ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали выездную победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:94, 108:125).

В первой четверти «Бакс» выходили вперёд на восемь очков, но уступили в ней со счётом 26:30. «Качели» во второй четверти привели к перевесу «Пэйсерс» «+5» к большому перерыву. Во второй половине игры «Индиана» упрочила свой отрыв в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Паскаль Сиакам («Пэйсерс»), оформивший дабл-дабл — 37 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Ранее первый матч серии между этими командами прошёл в ночь на 22 апреля мск и закончился победой «Милуоки» со счётом 109:94.