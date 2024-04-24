Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс 108:125, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 24 апреля

«Индиана» обыграла на выезде «Милуоки» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали выездную победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:94, 108:125).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
108 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Лопес - 22, Миддлтон - 15, Портис - 14, Грин - 5, Беверли - 5, Коннотон - 5, Бисли - 4, Джексон - 2, Краудер - 2, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 37, Тёрнер - 22, Нембард - 20, Халибёртон - 12, Несмит - 11, Топпин - 9, Шиппард - 8, Макконнелл - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит

В первой четверти «Бакс» выходили вперёд на восемь очков, но уступили в ней со счётом 26:30. «Качели» во второй четверти привели к перевесу «Пэйсерс» «+5» к большому перерыву. Во второй половине игры «Индиана» упрочила свой отрыв в счёте.

Самым результативным игроком матча стал Паскаль Сиакам («Пэйсерс»), оформивший дабл-дабл — 37 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Ранее первый матч серии между этими командами прошёл в ночь на 22 апреля мск и закончился победой «Милуоки» со счётом 109:94.

Календарь плей-офф НБА
Турнирная сетка плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android