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Все результаты игрового дня плей-офф НБА 24 апреля

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 24 апреля
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Сегодня, 24 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 24 апреля

  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 105:93.
  • «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 108:125.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 93:96.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить тяжёлого форварда «Индианы» Паскаля Сиакама. На его счету 37 очков, 11 подборов и шесть результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. Он набрал 34 очка, совершил четыре подбора и отдал пять передач.

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