Сегодня, 24 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 24 апреля

«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 105:93.

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 108:125.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 93:96.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить тяжёлого форварда «Индианы» Паскаля Сиакама. На его счету 37 очков, 11 подборов и шесть результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда. Он набрал 34 очка, совершил четыре подбора и отдал пять передач.