Рекордсменка NCAA Кэйтлин Кларк подписала контракт с Nike на сумму $ 28 млн

Американская баскетболистка Кэйтлин Кларк заключила соглашение с компанией Nike на восемь лет и общую сумму в $ 28 млн.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

В WNBA Кэйтлин будет представлять «Индиану Фивер». Ранее сообщалось, что 36 из 40 (90%) матчей «Индианы» в женской НБА будут показываться по национальному телевидению в США.

Стоит отметить, что по контракту со своей командой «Индиана Фивер» Кларк должна заработать $ 338 тыс. за четыре года.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA: