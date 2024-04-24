Игроки «Финикса» реализовали 28,6% бросков при игре 1 в 1 против Макдэниелса

Игроки «Финикс Санз» в первых двух матчах серии с «Миннесотой Тимбервулвз» сумели реализовать только 28,6% бросков при игре один в один против Джейдена Макдэниелса.
Стоит отметить, что сам же Макдэниэлс стал самым результативным игроком второй встречи. Он записал в свой актив 25 очков.
Напомним, сегодня ночью завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:93.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Миннесота» финишировала на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» закончил сезон на шестом месте на Западе.