Сиакам и Лиллард вошли в топ-3 по набранным очкам в первых двух матчах ПО за новую команду

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард и форвард «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам вошли в топ-3 по количеству набранных очков в первых двух матчах плей-офф за новую команду.

На счету Лилларда в первых двух играх 69 очков, Сиакам набрал 73. Первое место по этому показателю принадлежит Шакилу О'Нилу, который в свой дебютный сезон за «Лос-Анджелес Лейкерс» в первых двух играх постсезона заработал 75 очков.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:94, 108:125).