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«Бедный Леброн». Бэйлесс высказался о концовке матча «Лейкерс» — «Денвер»

«Бедный Леброн». Бэйлесс высказался о концовке матча «Лейкерс» — «Денвер»
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу концовки матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» (99:101).

«Бедный Леброн Джеймс. Он провёл отличную четвёртую четверть против «Денвер Наггетс». Он сделал несколько трёхочковых. Он отобрал мяч у Джамала Маррея, продавил его и забил. У него была пара отличных передач. У него был «энд-уан», когда он уходил в сторону от Джамала. Он делал всё это до самого конца.

Он роковым образом оказывается открытым на трёхочковой позиции. Попади этот бросок — и «Лейкерс» выиграют. Промахнись — и лучше быть осторожнее. И он бросил совсем чуть-чуть неточно. И тут появляется Джамал Маррей, который лучше всего заканчивает матчи в свою пользу», — приводит слова Бэйлесса Clutch Points.

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