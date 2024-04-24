Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лиллард в пятый раз в карьере набрал 25+ очков в первой половине игры плей-офф

Лиллард в пятый раз в карьере набрал 25+ очков в первой половине игры плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард в матче с «Индианой Пэйсерс» набрал 25 очков за первую половину. Таким образом, это уже пятая игра в карьере баскетболиста с такими показателями.

Вместе с Лукой Дончичем он занимает второе место по количеству игр с 25+ очками в первой половине за последние 25 розыгрышей плей-офф НБА. Он уступает только Леброну Джеймсу (12).

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1. Первый матч серии между этими командами прошёл в ночь на 22 апреля мск и закончился победой «Милуоки» со счётом 109:94.

Материалы по теме
Видео
«Индиана» обыграла на выезде «Милуоки» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android