Лиллард в пятый раз в карьере набрал 25+ очков в первой половине игры плей-офф

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард в матче с «Индианой Пэйсерс» набрал 25 очков за первую половину. Таким образом, это уже пятая игра в карьере баскетболиста с такими показателями.

Вместе с Лукой Дончичем он занимает второе место по количеству игр с 25+ очками в первой половине за последние 25 розыгрышей плей-офф НБА. Он уступает только Леброну Джеймсу (12).

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1. Первый матч серии между этими командами прошёл в ночь на 22 апреля мск и закончился победой «Милуоки» со счётом 109:94.