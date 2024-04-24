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Квартиру защитника «Панатинаикоса» ограбили во время матча Евролиги

Квартиру защитника «Панатинаикоса» ограбили во время матча Евролиги
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Игрок «Панатинаикоса» Лука Вильдоса стал жертвой ограбления. Во время первого матча серии 1/4 финала Евролиги его команды с «Маккаби» злоумышленники проникли в квартиру баскетболиста и украли неназванную денежную сумму с часами Rolex.

Игрок сообщил о краже со взломом примерно в 23:30 по местному времени во вторник, примерно через час после окончания матча.

Преступники проникли в квартиру через балкон, говорится в сообщении о происшествии.

Сам матч проходил в Греции. Израильская команда оказалась сильнее со счётом 91:87 (26:25, 16:25, 21:20, 28:17). Вильдоса набрал девять очков, совершил два подбора и отдал две передачи за 10 минут игрового времени.

Следующая встреча команд состоится 25 апреля.

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