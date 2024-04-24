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ЦСКА объявил о пополнении в тренерском штабе

ЦСКА объявил о пополнении в тренерском штабе
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Тренерский штаб баскетбольного клуба ЦСКА пополнил Яннис Гапкиадис. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона 41-летний греческий специалист работал в качестве ассистента в команде «АСК Кардитсас», а до того тренировал «младшие» команды и занимался развитием игроков в системе «Панатинаикоса».

Ранее ЦСКА принял решение расстаться с главным тренером команды Эмилом Райковичем. На его место пришёл Андреас Пистиолис, который уже провёл один матч во главе команды.

Напомним, 22 апреля в Москве в «Баскет Холле» состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).

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