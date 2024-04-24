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Серхио Льюль отреагировал на рекорд Евролиги по трёхочковым броскам

Именитый защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль отреагировал на установленный им рекорд Евролиги по реализованным трёхочковым броскам.

После матча с «Басконией» на счету Льюля стало 624 реализованных трёхочковых.

«1:0 и рекорд Евролиги по трёхочковым броскам! Давайте продолжать!» — написал Льюль в социальных сетях.

Напомним, вчера 23 апреля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Евролиги между «Реалом» Мадрид и «Басконией». Мадридская команда одержала победу со счётом 90:74 (26:17, 22:20, 22:16, 20:21).

Следующий матч серии состоится 25 апреля. Победитель противостояния пробьётся в «Финал четырёх». «Баскония» вышла в плей-офф через зону плей-ин, а «Реал» занял первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

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