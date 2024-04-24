Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Серхио Льюль отреагировал на рекорд Евролиги по трёхочковым броскам

Серхио Льюль отреагировал на рекорд Евролиги по трёхочковым броскам
Аудио-версия:
Комментарии

Именитый защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль отреагировал на установленный им рекорд Евролиги по реализованным трёхочковым броскам.

После матча с «Басконией» на счету Льюля стало 624 реализованных трёхочковых.

«1:0 и рекорд Евролиги по трёхочковым броскам! Давайте продолжать!» — написал Льюль в социальных сетях.

Напомним, вчера 23 апреля, состоялся матч в рамках четвертьфинала Евролиги между «Реалом» Мадрид и «Басконией». Мадридская команда одержала победу со счётом 90:74 (26:17, 22:20, 22:16, 20:21).

Следующий матч серии состоится 25 апреля. Победитель противостояния пробьётся в «Финал четырёх». «Баскония» вышла в плей-офф через зону плей-ин, а «Реал» занял первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

Материалы по теме
«Реал» Мадрид уверенно обыграл «Басконию», удержав преимущество из первой четверти
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android