Швед рассказал, собирается ли он оставаться в Китае на следующий сезон

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал, что он, скорее всего, останется в китайском чемпионате на следующий сезон.

«Мой агент разговаривает с «Шаньси», с другими китайскими клубами, которые интересуются насчёт следующего сезона. Думаю, есть высокий процент, что я останусь. Но в целом Обрад разговаривает с клубами и из других чемпионатов. Уверен, что предложений будет больше, чем прошлым летом», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.