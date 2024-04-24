Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал увольнение главного тренера ЦСКА Райковича

Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал увольнение главного тренера ЦСКА Райковича
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал увольнение главного тренера московского клуба ЦСКА Эмила Райковича.

«Прекрасно понимаю президента ЦСКА и своего давнего соратника Андрея Ватутина — команде нужна была встряска. На результаты красно-синих, конечно, очень сильно повлияла травма основного американского разыгрывающего Каспера Уэйра, но восемь поражений в последних 11 матчах — это много», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российской газете».

Напомним, Эмил Райкович покинул пост главного тренера 15 апреля. В сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона, Райкович второй год подряд становился тренером команды на Матче всех звёзд. По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА занял третье место. В матче последнего тура красно-синие уступили казанскому УНИКСу, который в итоге стал первым. Второе место занял петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Эксклюзив
Эмил Райкович, уволенный из ЦСКА, оценил шансы команды в плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android