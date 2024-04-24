Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА одержал победу в игре с «Енисеем» во второй игре плей-офф Единой лиги

ЦСКА одержал победу в игре с «Енисеем» во второй игре плей-офф Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Москве в «Баскет Холле Москва» состоялся второй матч плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Игра завершилась победой хозяев со счётом 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29). В первом раунде плей-офф победу одержали армейцы со счётом 96:68.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 85
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов

Наиболее результативным игроком армейцев стал россиянин Иван Ухов. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал семь подборов, семь передач, один перехват, а также совершил одну потерю. На площадке Иван провёл 25 минут и 45 секунд.

Самым результативным игроком «Енисея» стал американец Джеремайя Мартин. В ходе игры он набрал 24 очка, сделал три подбора, четыре передачи, один перехват, а также один блок-шот. Джеремайя провёл на площадке 31 минуту и 53 секунды.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android