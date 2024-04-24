ЦСКА одержал победу в игре с «Енисеем» во второй игре плей-офф Единой лиги

Сегодня, 24 апреля, в Москве в «Баскет Холле Москва» состоялся второй матч плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Игра завершилась победой хозяев со счётом 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29). В первом раунде плей-офф победу одержали армейцы со счётом 96:68.

Наиболее результативным игроком армейцев стал россиянин Иван Ухов. В ходе игры он набрал 17 очков, сделал семь подборов, семь передач, один перехват, а также совершил одну потерю. На площадке Иван провёл 25 минут и 45 секунд.

Самым результативным игроком «Енисея» стал американец Джеремайя Мартин. В ходе игры он набрал 24 очка, сделал три подбора, четыре передачи, один перехват, а также один блок-шот. Джеремайя провёл на площадке 31 минуту и 53 секунды.