Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о физическом состоянии Мело Тримбла

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал состояние защитника армейцев американца Мело Тримбла.

«Я ещё не получил последнюю информацию от докторов. Естественно, нужно будет провести исследование. Важно, что по ходу матча ему показалось, что всё серьёзнее. Но сейчас сам игрок настроен оптимистично. И мы посмотрим после обследования, как он будет себя чувствовать», — сказал Пистиолис в беседе с журналистами после матча.

Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялась вторая игра в рамках плей-офф Единой лиги между ЦСКА и «Енисеем». Армейцы победили со счётом 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29).

Американцу 29 лет. В среднем за игру Мело набирает 14,6 очка, совершает 4,1 передачи, 3,1 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности в 17,6 балла. Тримбл является бронзовым призёром Панамериканских игр 2015 года в составе сборной США. За ЦСКА американец выступает с июля 2023 года. Перед подписанием в московскую команду Мело играл за турецкий «Галатасарай».