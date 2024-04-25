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Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Результаты игрового дня в Евролиге

Результаты игрового дня в Евролиге
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24 апреля состоялись два матча в рамках плей-офф Евролиги сезона-2023/24.

В первой игре встречались «Монако» и «Фенербахче». Матч завершился в овертайме со счётом 95:91 (15:26, 22:20, 23:15, 21:20, 14:10 — от) в пользу турецкого клуба.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 95
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Стразель, Холл, Джеймс
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Наиболее результативным игроком «Фенербахче» стал американский тяжёлый форвард Найджел Хэйс. В ходе игры он набрал 19 очков, сделал семь подборов, одну передачу, а также совершил один фол. На площадке он провёл 39 минут и 13 секунд.

Также завершился другой четвертьфинальный матч между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Победу одержали греки со счётом 77:75 (19:18, 25:17, 17:19, 16:21).

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 77
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик

Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал американский разыгрывающий защитник Найджел Уильямс-Госс. В ходе игры он набрал 15 очков, сделал один подбор, одну передачу, а также совершил одну потерю. На площадке он находился 18 минут и одну секунду.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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