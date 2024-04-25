Результаты игрового дня в Евролиге

24 апреля состоялись два матча в рамках плей-офф Евролиги сезона-2023/24.
В первой игре встречались «Монако» и «Фенербахче». Матч завершился в овертайме со счётом 95:91 (15:26, 22:20, 23:15, 21:20, 14:10 — от) в пользу турецкого клуба.
Наиболее результативным игроком «Фенербахче» стал американский тяжёлый форвард Найджел Хэйс. В ходе игры он набрал 19 очков, сделал семь подборов, одну передачу, а также совершил один фол. На площадке он провёл 39 минут и 13 секунд.
Также завершился другой четвертьфинальный матч между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Победу одержали греки со счётом 77:75 (19:18, 25:17, 17:19, 16:21).
Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал американский разыгрывающий защитник Найджел Уильямс-Госс. В ходе игры он набрал 15 очков, сделал один подбор, одну передачу, а также совершил одну потерю. На площадке он находился 18 минут и одну секунду.
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