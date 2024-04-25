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«Спорт не должен использоваться для лечения ран». «Панатинаикос» — после матча с «Маккаби»

«Спорт не должен использоваться для лечения ран». «Панатинаикос» — после матча с «Маккаби»
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«Панатинаикос» раскритиковал судейство после поражения в первом четвертьфинальном матче Евролиги с «Маккаби» Тель-Авив (87:91). Следующий матч состоится 25 апреля.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон

«Мы не хотим верить, что трагические события, происходящие в мире и огорчающие всех нас, могут повлиять на профессиональный баскетбол. Однако, к сожалению, вчерашние вопиющие ошибки не позволяют нам думать о другой причине. Спорт никогда не должен использоваться для лечения ран и ситуаций, через которые проходят люди, и само собой разумеется, что баскетбол всегда должен держаться подальше от всего этого.

«Панатинаикос» доказал не только в этом году, но и исторически, насколько он любит баскетбол и действует с целью развития этого вида спорта. Он также доказал, что когда он играет с потом своих спортсменов, с эмоциями миллионов болельщиков, с деньгами, которые он вкладывает, и с огромными усилиями, которые он прикладывает он встаёт, бьёт по столу и борется до конца так, чтобы это было оправдано, несмотря на последствия.

«Панатинаикос» имеет 116-летнюю историю, возможно, больше, чем некоторые государства. Наконец, проявите должное уважение и перестаньте недооценивать продукт, — говорится в заявлении команды в социальной сети X (ранее Twitter).

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