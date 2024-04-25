«Спорт не должен использоваться для лечения ран». «Панатинаикос» — после матча с «Маккаби»

«Панатинаикос» раскритиковал судейство после поражения в первом четвертьфинальном матче Евролиги с «Маккаби» Тель-Авив (87:91). Следующий матч состоится 25 апреля.

«Мы не хотим верить, что трагические события, происходящие в мире и огорчающие всех нас, могут повлиять на профессиональный баскетбол. Однако, к сожалению, вчерашние вопиющие ошибки не позволяют нам думать о другой причине. Спорт никогда не должен использоваться для лечения ран и ситуаций, через которые проходят люди, и само собой разумеется, что баскетбол всегда должен держаться подальше от всего этого.

«Панатинаикос» доказал не только в этом году, но и исторически, насколько он любит баскетбол и действует с целью развития этого вида спорта. Он также доказал, что когда он играет с потом своих спортсменов, с эмоциями миллионов болельщиков, с деньгами, которые он вкладывает, и с огромными усилиями, которые он прикладывает он встаёт, бьёт по столу и борется до конца так, чтобы это было оправдано, несмотря на последствия.

«Панатинаикос» имеет 116-летнюю историю, возможно, больше, чем некоторые государства. Наконец, проявите должное уважение и перестаньте недооценивать продукт, — говорится в заявлении команды в социальной сети X (ранее Twitter).