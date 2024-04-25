Все результаты игрового дня плей-офф НБА 25 апреля
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В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 25 апреля
- «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 101:111 (счёт в серии 1-1).
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:92 (счёт в серии 2-0).
Самым результативным игроком матча в Бостоне стал Джейлен Браун («Селтикс»), на счету которого 33 очка, восемь подборов и один ассист. В Оклахома-Сити больше всех набрал Шей Гилджес-Александер («Тандер») — 33 очка, три подбора и пять результативных передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 28, Уайт - 13, Холидэй - 9, Порзингис - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 21, Мартин - 21, Жакез-мл. - 14, Йович - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 6, Райт - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Батлер, Робинсон, Брайант, Лав
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 92
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 26, Уильямс - 21, Дорт - 15, Гидди - 13, Джо - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 2, Уильямс, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 19, Джонс - 18, Ингрэм - 18, Макколлум - 15, Маршалл - 10, Мёрфи - 8, Нэнс - 2, Робинсон-Эрл - 2, Дэниэлс, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
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