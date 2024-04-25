В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли два матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по одному на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 25 апреля

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 101:111 (счёт в серии 1-1).

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:92 (счёт в серии 2-0).

Самым результативным игроком матча в Бостоне стал Джейлен Браун («Селтикс»), на счету которого 33 очка, восемь подборов и один ассист. В Оклахома-Сити больше всех набрал Шей Гилджес-Александер («Тандер») — 33 очка, три подбора и пять результативных передач.