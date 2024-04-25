«Оклахома» выиграла второй матч серии у «Пеликанс» в первом раунде плей-офф НБА

Сегодня, 25 апреля, в Оклахоме состоялся второй матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 105:98 и повели в серии — 2:0.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, три подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 26 очками, семью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал центровой Йонас Валанчюнас. Он набрал 19 очков, совершил семь подборов и отдал две передачи. Лёгкий форвард Брэндон Ингрэм отметился 18 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

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