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«Оклахома» выиграла второй матч серии у «Пеликанс» в первом раунде плей-офф НБА

«Оклахома» выиграла второй матч серии у «Пеликанс» в первом раунде плей-офф НБА
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Сегодня, 25 апреля, в Оклахоме состоялся второй матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева одержали победу со счётом 105:98 и повели в серии — 2:0.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 92
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 26, Уильямс - 21, Дорт - 15, Гидди - 13, Джо - 8, Уиггинс - 6, Уоллес - 2, Уильямс, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 19, Джонс - 18, Ингрэм - 18, Макколлум - 15, Маршалл - 10, Мёрфи - 8, Нэнс - 2, Робинсон-Эрл - 2, Дэниэлс, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, три подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холмгрен отметился 26 очками, семью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал центровой Йонас Валанчюнас. Он набрал 19 очков, совершил семь подборов и отдал две передачи. Лёгкий форвард Брэндон Ингрэм отметился 18 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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