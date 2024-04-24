Тайриз Халибёртон обвинил фаната «Милуоки» в расизме

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон обвинил одного из фанатов «Милуоки Бакс» в том, что во время первой игры серии плей-офф между командами он оскорбил его младшего брата на расовой почве. Об этом сообщает Legion Hoops.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск на площадке «Файсерв-форума» в американском Милуоки завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 125:108 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:94, 108:125).

Самым результативным игроком матча стал Паскаль Сиакам («Пэйсерс»), оформивший дабл-дабл — 37 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Ранее первый матч серии между этими командами прошёл в ночь на 22 апреля мск и закончился победой «Милуоки» со счётом 109:94.