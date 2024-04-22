Игроки НБА назвали наиболее вероятного обладателя премии MVP за сезон-2023/2024

Издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало результаты опроса среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по вопросу о том, кто должен получить награду «Самого ценного игрока» сезона-2023/2024. Больше всего голосов набрал популярный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Топ-5 главных претендентов на титул MVP сезона-2023/2024 НБА, по мнению игроков:

Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 41,8% Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 36,9% Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 9,9% Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 4,3% Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 1,4%

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.