«Я снова в деле, как же мне нравится!» Джордан отошёл от НБА и посвятил себя новой страсти

Имя Майкла Джордана давно стало нарицательным. Его успехи на площадке были так велики, что даже несколько десятилетий спустя яркие выступления современных баскетболистов часто сравниваются с игрой живой легенды. А 23-й номер, под которым Джордан отыграл большую часть карьеры, прочно ассоциируется именно с ним. Многие знают, что, помимо баскетбола, Майкл занимался бейсболом. Но о его страсти к гонкам знают не все. Между тем шестикратный чемпион НБА с детства был фанатом NASCAR и частенько посещал гонки в Северной Каролине.

По окончании спортивной карьеры Джордан стал обладателем миллиардного состояния, приобрёл клуб НБА, но о детской мечте не забыл. В сентябре 2020-го она стала реальностью — тогда все мировые СМИ облетела новость, что Его Воздушество создаст команду NASCAR. К себе в партнёры Майкл взял вице-чемпиона этой гоночной серии 2010 года Дэнни Хэмлина. Команда получила название 23XI Racing: арабские цифры в названии отсылают к игровому номеру Джордана, а римские — к гоночному Хэмлина (Дэнни является действующим пилотом, но выступает за другую команду).

Это уже четвёртый год прославленного баскетболиста в качестве владельца 23XI Racing. Пилоты команды Тайлер Реддик и Бубба Уоллас к настоящему моменту становились победителями нескольких гонок, однако Джордан ни одного успеха вживую не видел. Так получалось, что знаменитый игрок пропускал триумфальные для своего гоночного коллектива события. Всё изменилось 21 апреля 2024-го, когда на автодроме «Талладега Суперспидвей» состоялась GEICO 500.

Майкл Джордан, апрель 2024 года Фото: Getty Images

Гонка получилась на загляденье. На последнем круге пелотон возглавлял Майкл Макдауэлл. Под прессингом Брэда Кезеловски ему неоднократно приходилось менять траекторию, из-за чего перед финишной чертой он потерял контроль над автомобилем и вылетел в отбойник. Кезеловски, упёршийся в развернувшуюся поперёк трассы машину Макдауэлла, пришёл к финишу вторым, а все сливки собрал Тайлер Реддик, проскочивший мимо неуправляемого автомобиля и закончивший заезд первым.

Видео можно посмотреть на канале NASCAR в YouTube. Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

После финиша Майкл не мог сдержать эмоций. «Я снова в деле, как же мне это нравится! Как вы знаете, сейчас идёт плей-офф НБА. Так вот для меня это похоже на игру плей-офф НБА. Как же много значит для меня эта победа, одержанная в такой большой гонке!» Когда Реддик, пожелав разделить победу с ликующими болельщиками, перелез через ограждение и отправился прямо к ним, Джордан взял на руки четырёхлетнего сына гонщика и начал праздновать триумф вместе с ним. «Твой отец проделал отличную работу! Будешь праздновать, сынок?» — поинтересовался Майкл у мальчугана, на что услышал немногословное «ага». Восторгу именитого баскетболиста не было предела!

Майк Джордан и сын Тайлера Реддика Фото: Кадр из видео

Ранее Хэмлин не раз говорил Джордану, что ему частенько не везёт в дни гонок. После победы Реддика Майкл нашёл что ответить: «Теперь у меня есть доказательство, что он ошибался». Говорят, Его Воздушество не только следит за каждой гонкой NASCAR Cup Series, но и не оставляет без внимания другие дивизионы (Xfinity Series и Craftsman Truck Series). Летом прошлого года он продал контрольный пакет акций клуба НБА «Шарлотт Хорнетс», однако уходить в тень отнюдь не собирается. Кажется, Майкл нашёл дело, которое ему приносит настоящее удовольствие.