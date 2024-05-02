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Плей-офф НБА, 2 мая 2024 года: обзор пятого матча, как сыграли Лос-Анджелес Клипперс — Даллас Маверикс, Лука Дончич

Лука Дончич хорош даже с травмой, а суперзвёзды «Клипперс» — без комментариев
Никита Бирюков
Лука Дончич хорош даже с травмой
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Первый раунд плей-офф НБА движется к логическому завершению, но «Даллас» продолжает удивлять.

Повезло, что «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» встретились в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Серия между командами из Западной конференции продолжается и является одной из самых интересных в плей-офф. До сегодняшнего матча счёт был ничейным — 2-2, и тот, кто в итоге одержал победу, на шаг приблизился к выходу в следующий раунд. Как проходил матч, кто феерил, а кто провалился, сейчас всё расскажем.

Начать хочется с того, что матч проходил на домашней арене «Клипперс», а один из лидеров хозяев Кавай Леонард пропускал очередную игру из-за травмы. Первая четверть проходила в равной борьбе — никто не мог создать себе весомого преимущества, в итоге «Даллас» с перевесом в одно очко оказался сильнее — 25:24. Гости не стали тянуть быка за рога и во втором игровом отрезке показали свою мощь. Лука Дончич на пару с Кайри Ирвингом полностью руководили атакой, но, в свою очередь, очень прилично защищались всей командой. Гости ушли на большой перерыв в приподнятом настроении, так как обыграли соперника со счётом 31:22.

Обзор четвёртого матча серии:
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Джордж и Харден нанесли ответный удар. «Клипперс» — «Даллас» — лучшая серия плей-офф НБА

Лидер «Далласа» Дончич, несмотря на то что играл с травмой голеностопа, продолжал раз за разом штурмовать «краску» «парусников», так как с трёхочковыми бросками у словенца, мягко говоря, не пошло (2 из 8). К тому же разыгрывающий, как обычно, взял на себя обязанности по раздаче передач. Подопечные Джейсона Кидда «задушили» лидеров «Клипперс», не позволив им ничего сделать в третьей и четвёртой четверти. «Даллас» закономерно забрал вторую половину — 67:47 и добился победы с разницей в 30 очков — 123:93.

Просто умопомрачительное выступление от гостей прежде всего в защите. Если атака «Далласа» с Дончичем и Ирвингом на паркете работает практически как часы, то вот с игрой на своей стороне площадки часто возникают проблемы. Но явно не в этот раз, так как «Маверикс» позволили набрать Полу Джорджу всего лишь 15 очков (4 из 13 — 31%), Джеймсу Хардену — семь очков (2 из 12 — 17%), а Расселлу Уэстбруку — шесть очков (2 из 11 — 18%). Лидеры «Клипперс» в отсутствие Кавая выдали отвратительную игру и были вовсе не похожи на себя.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
02 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 15, Зубац - 15, Пауэлл - 14, Хиланд - 11, Мэнн - 11, Харден - 7, Уэстбрук - 6, Коффи - 3, Тайс - 3, Такер - 3, Пламли - 3, Бостон - 2, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Клебер - 15, Харди - 14, Ирвинг - 14, Лайвли - 12, Джонс - 12, Гэффорд - 8, Экзам - 4, Грин - 4, Лоусон - 3, Вашингтон - 2, Пауэлл, Моррис

Дончич же даже с травмой был определённым мерилом успеха «Далласа». Словенец набрал 35 очков, семь подборов и 10 передач, при этом реализовал 14 из 26 бросков с игры. Именно в таких играх добывается величие в лицах болельщиков. Теперь же техасцам предстоит провести следующую встречу на домашней площадке, в которой Лука может подарить «Маверикс» выход в следующий раунд. У «Клипперс» на паркет может вернуться Леонард, но «парусники» с ним в составе проиграли два матча. Так что даже возвращение Терминатора может не помочь клубу из Лос-Анджелеса, если Дончич и компания будут так хорошо играть.

Лидерам «Клипперс» необходимо прибавлять, довольно очевидно. Но если «магический» парень из Словении продолжит так играть с травмой колена, то шансов остаётся немного. Это при том, что своё слово не сказал Ирвинг, который сегодня отошёл на второй план и позволил Луке солировать. Кайри набрал всего 14 очков, хотя в четвёртом матче отметился 40 очками и несколькими запоминающимися моментами по ходу игры. В общем, серия между «Клипперс» и «Далласом» — одна из самых интересных во всём плей-офф. Нам, естественно, хотелось бы седьмой матч, но «парусникам» будет ой как непросто — команда в шаге от вылета, к тому же будет выступать на выезде. Сейчас всё в руках «бродяг» из Техаса.

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