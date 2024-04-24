«Я чувствовала себя меньше чем человеком». Бриттни Грайнер — о тюрьме в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, как она себя чувствовала во время заключения в российской тюрьме.

«Я просто не думала, что смогу пройти через то, через что мне нужно было пройти. В камере на матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги.

В тот момент я почувствовала себя меньше чем человеком. Тогда я думала так: «Ну вот, сейчас будет настоящее испытание. Ты должна делать то, что должна, чтобы выжить», — приводит слова Грайнер Inside the Games.

В своём первом сезоне после возвращения из России Грайнер в среднем набирала 17,5 очка и 6,3 подбора. Это выступление позволило ей в девятый раз попасть на Матч всех звёзд. Тем не менее «Финиксу» не удалось попасть в плей-офф. Коллектив из Аризоны занял последнее место в лиге по соотношению побед и поражений — 9-31.