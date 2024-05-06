«Санкции убивают развитие российских игроков». Интервью с тренером «Руны» Эрдоганом

Сезон-2023/2024 стал дебютным для «Руны» в Единой лиге ВТБ. Под новый турнир команда практически полностью обновилась: были подписаны не только новые игроки, но и тренерский штаб. «Викингов» возглавил Эртугрул Эрдоган, который до этого успел поработать в «Фенербахче», «Галатасарае» и сборной Турции.

Московская команда стартовала в сезоне с шести побед в восьми встречах, но в итоге не смогла пробиться в плей-ин, заняв по итогам регулярного чемпионата пятое место в группе Б. «Чемпионат» пообщался с турецким специалистом об итогах дебютного сезона «Руны» в Единой лиге.

Москва — один из лучших городов в мире для работы

Эртугрул Эрдоган Фото: Единая лига ВТБ

— Вы отработали в России целый сезон. Как вам наша страна?

— Я бывал в России и раньше, приезжал сюда пару раз. Но съездить в Россию и жить здесь постоянно — это разные вещи. Куда бы ты ни отправился, всегда интересно пережить новый опыт. Но я живу здесь уже несколько месяцев, и это другое. На самом деле, я бы разделил Россию на две разные группы, потому что жизнь в Москве и Санкт-Петербурге отличается от жизни в других городах. Так же, как и в других странах: жизнь в Стамбуле отличается от жизни в других городах Турции.

Но в Москве мне очень комфортно. Я спокойно занимался повседневными делами: баскетбол, тренировки, просмотр матчей, встречи с командой и руководством клуба. Также в Москве у меня были очень хорошие друзья, особенно из турецкого посольства. Я здорово проводил время в этом городе, побывал в Большом театре, на концертах, посетил музей, другие интересные места. Это была какая-то невероятная жизнь. Какими бы ни были ваши ожидания, Москва их оправдывает. Я получил отличный опыт, не только баскетбольный, но и культурный. У меня появилось много новых друзей из России и других стран. Конечно, случился один печальный момент — террористический акт, но в остальном могу сказать, что время в Москве было одним из лучших в моей жизни.

— Что здесь поразило больше всего, а чего, наоборот, не хватало?

— Конечно, когда я приехал в Москву, моя семья осталась дома. Семья для меня очень важна, и мне не хватало именно этого. Но могу с уверенностью сказать, что для работы за границей Москва — один из лучших городов в мире. Здесь меня окружают действительно хорошие люди, которые готовы помочь. Я познакомился со многими людьми в баскетболе и не только. Но больше всего меня поразило то, как зимой здесь каждый день чистят все улицы от снега. Раньше я никогда не ездил на автомобиле зимой — для меня это какое-то сумасшествие. Но в Москве я ездил всю зиму, потому что везде, на каждой улице, было чисто.

— Вы из солнечной Турции, а в России застали в том числе и морозы. Быстро привыкли к минусовой температуре?

— Важно то, на чём вы сфокусированы в жизни. Я был сфокусирован на баскетболе, у нас было много трудностей по ходу сезона. Так что, честно говоря, у меня даже не было времени подумать о холоде или снеге. Конечно, я мог бы злиться на погоду, но для меня это было в радость. Впервые в жизни я увидел столько снега, и мне приходилось чистить свой автомобиль почти каждый день. Так что это был интересный опыт.

— Может быть, у вас появились любимые места в Москве?

— Мне много где понравилось в Москве. В первую очередь здесь много хороших ресторанов, а я люблю хорошо поесть, как и любой человек. Я побывал во многих хороших местах, кафе и ресторанах. Не помню их названия, но их много: греческая кухня, турецкая кухня, японская… Это было действительно здорово. Одно из моих любимых мест — кофейня рядом с нашей ареной, в которую мы с Муратом Билге заходили каждое утро. Мы разговаривали там обо всём, кроме баскетбола: о жизни, о политике, о разных проблемах.

— Вы стали тренером в очень молодом возрасте. Как вообще это произошло, как попали в баскетбол?

— Я начал играть в баскетбол, когда мне было 13 лет. Это было начало 1980-х, и в тот момент сошлись все карты. В Турции был только один телевизионный канал, и нам приходилось его смотреть. Наша сборная тогда играла на турнире в Югославии, и мы смотрели разные матчи, в том числе из США. Там даже показывали ТВ-шоу с участием американского тренера, и для всех любителей баскетбола в Турции это было очень важно.

Затем одной команде был нужен тренер-ассистент на выходные. Там были ребята постарше, и они сказали, что я могу попробовать. Честно говоря, я не был уверен, но взялся за эту работу. У клуба не было денег, и они оставили меня, хотя я был на три года младше остальных. Потом я пошёл в университет, где получил образование по спорту и физической культуре, чтобы работать тренером. И я начал относиться к этому серьёзно, как к профессиональной деятельности. Хотя в то время в Турции тренерство было скорее подработкой, чем профессией. Я начал тренировать юношеские команды, в которых играли ребята до 14, 15, 16 лет. Даже сейчас я не могу назвать свою работу профессиональной деятельностью, это больше моё призвание. Баскетбол для меня в первую очередь хобби, а потом работа. Именно поэтому мне всегда приятно находиться на площадке, с какими бы трудностями я ни сталкивался.

Итог этого сезона мог быть совсем другим для «Руны»

Эртугрул Эрдоган (справа) и игроки БК «Руна» Фото: БК УНИКС

— У вас был богатый опыт работы: «Фенербахче», «Галатасарай», сборная Турции. Чем вас привлёк клуб-дебютант Единой лиги ВТБ?

— В первую очередь работать баскетбольным тренером всегда интересно. Неважно, главным тренером, ассистентом или тренером по индивидуальному развитию. В мире очень редко встречаются люди, для которых хобби становится работой. Я заработал очень много денег за своё хобби — для меня это что-то невероятное.

Что касается «Руны», прежде чем я согласился, я был очень заинтересован. Это новый клуб, который дебютировал в Лиге ВТБ. Я тоже здесь впервые. До этого я также работал в Польше и теперь стал тренером с международным опытом. Так что на самом деле у нас с «Руной» много общего: я был иностранным тренером-новичком, «Руна» — новым клубом в Единой лиге. И я был впечатлён Сергеем Юхневичем. Он очень молодой генеральный менеджер, но у него очень позитивный настрой. У меня был очень молодой тренерский штаб, в котором собраны невероятно энергичные люди. И наш спортивный директор Станислав Момот — я был впечатлён его знаниями, его подходом к работе. Так что в первую очередь это был интересный опыт для меня.

Конечно, сейчас Лига ВТБ является как бы закрытой, но в ней интересный формат проведения: первый этап, второй этап и так далее. Здесь сильные команды, против которых нелегко играть. Перед началом сезона в моей голове было много вопросов о нашем клубе, о лиге, о других командах. Но сейчас я могу сказать, что это был отличный опыт.

— Как проходили переговоры с «Руной»? Какие задачи перед вами ставило руководство команды во время переговоров?

— Все получилось довольно легко. Наш первый разговор состоялся перед началом плей-офф в чемпионате Польши. Я сказал, что в первую очередь должен сконцентрироваться на том, чтобы завершить сезон со «Шлёнском». Также у меня была опция в контракте с этим клубом. «Руна» ждала меня шесть недель, и это было важно для меня. И затем мы обсуждали нашу цель, говорили о клубе, о Лиге ВТБ. Я был уверен, что мы способны достичь нашей цели — выйти в плей-офф. К сожалению, у нас не получилось, и на это были причины. И мы говорили о том, что как новому клубу нам важно создать уникальную культуру. Все эти вещи меня заинтересовали, и я захотел стать частью этой истории. Подписание контракта было простым решением, потому что к тому моменту для меня всё было ясно.

— Были ли у вас ещё варианты, помимо российской команды?

— Да, у меня было несколько предложений из Турции и Европы.

— А были ли вообще когда-то предложения из России?

— Нет, я впервые получил предложение из России. «Руна» — это новичок, но клуб впечатлил меня ещё тем, что он действительно «баскетбольный». У нас несколько команд: молодёжная программа, ДЮБЛ, женская команда, 3х3. В Европе много клубов, в которых есть только одна мужская команда и больше ничего, но «Руна» действительно заботится о молодых российских игроках. Это заставило меня ещё лучше относиться к предложению работать здесь. Думаю, это одна из причин, почему я подписал контракт с клубом.

— Клуб неплохо поработал на трансферном рынке. Все новички были согласованы с вами? Или договорённость с какими-то игроками у клуба была ещё до вашего прихода? Или абсолютно все подписания — это ваше требование?

— Мы начали работать с формированием состава после подписания российских игроков. Я, Сергей Юхневич и Станислав Момот встретились и стали обсуждать, каких игроков мы хотим видеть в нашей команде. Честно говоря, это было непросто. Нам повезло, что мы собрали такой состав. Мы начали поздно, и рынок был сумасшедшим. Мало кто хотел ехать в Россию из тех, с кем я хотел бы поработать. Затем мы договорились с нашими игроками, и они пришли в «Руну».

Например, Джувэн Морган и Кэмерон Янг присоединились к команде только на сборе в Турции 1 сентября. Алекса Раданов и Джеремайя Хилл присоединились к нам в последнюю неделю августа. По-моему, это было за два дня до нашего перелёта из Москвы в Анталью. Впервые мы собрали весь состав только 11 сентября, когда приехал Никола Иванович. Это очень поздно для баскетбольного клуба. Но когда ты работаешь с хорошими людьми, процесс сплочения команды становится быстрее. После Турции мы сыграли на Кубке Кубани, а затем стартовал сезон Лиги ВТБ. На самом деле, мы начали хорошо, и я очень расстроен, потому что итог этого сезона мог быть совсем другим для нас.

— Построение команды практически с нуля — это всегда непросто. С чего вы начали, когда возглавили «Руну»?

— Во-первых, нужно было понять, какую культуру мы хотим выстроить. Клубу всего семь лет, и я пытался разобраться в организационных процессах, познакомиться с российскими игроками, иностранными игроками. Нужно было сделать так, чтобы они хорошо взаимодействовали, понимали друг друга на площадке, создать «химию». Во-вторых, мы внесли небольшие технические корректировки, чтобы сформировать нашу систему баскетбола. Но больше всего мы работали с людьми. Нам нужно было понять, какие у нас игроки и как они будут взаимодействовать, понять их потребности, черты характера. Я говорю «мы», потому что эту работу проделывал не только я, а весь тренерский штаб на протяжении всего сезона.

Лучшая и одновременно самая тяжёлая работа в мире — тренировать или управлять людьми

Эртугрул Эрдоган Фото: Единая лига ВТБ

— Команда не смогла пробиться в плей-ин. Это разочарование для вас? Всё же команда-дебютант, мало кто ожидал от неё таких результатов в первый же сезон.

— Для меня результат неудовлетворительный. Даже несмотря на тот баскетбол, который мы показывали на отдельных этапах сезона. Я хочу выигрывать каждый матч. Это невозможно, я знаю. Но именно с такой установкой я выхожу на каждую игру. Неважно, сколько у меня игроков и насколько они хороши. Меня это не заботит — я хочу выигрывать.

У нас был впечатляющий старт, но в середине сезона мы столкнулись с множеством проблем и стали играть в очень плохой и слабый баскетбол. Мы проиграли много матчей подряд, очень важных матчей. Этот сезон многому меня научил. Я разочарован тем, как мы выступили, но это часть работы. Некоторые сезоны получаются успешными, некоторые — нет, и это был один из плохих сезонов. Нужно не опускать голову и пробовать дальше — это самое главное. Мы не должны повторять ошибок, которые допустили в этом сезоне. Конечно, ошибки будут в любом случае, но они не должны быть такими же, и тогда будет прогресс.

— На сколько процентов вы довольны своей работой? Отдачей игроков?

— Я доволен парой вещей. Во-первых, я очень доволен нашей работой с российскими игроками. Мы пытались сформировать костяк из российских игроков, дали возможность выйти на площадку новым игрокам, добавили в состав молодых парней. Мы пытались научить игроков лучше понимать игру, использовать свои сильные стороны на площадке, и некоторые стали показывать другой баскетбол по сравнению с предыдущими сезонами. Во-вторых, мы сумели найти правильных игроков. Очевидно, что мы могли выступить лучше, если бы не травмы. Это был успешный сезон для нас в плане развития игроков, но в остальном я не удовлетворён тем, как мы играли. Так что я не могу сказать, что добился успеха в этом сезоне как тренер.

— Если бы у вас была возможность изменить один эпизод, решение, событие в этом сезоне — что бы это было?

— Самой большой проблемой в этом сезоне для нас были травмы. Мы провели только три матча в полном составе: 1-й тур с «Автодором», 2-й тур с «Уралмашем» и 3-й тур – с «Самарой». С «Самарой» мы начали в полном составе, но по ходу игры потеряли Джувэна Моргана и Кэмерона Янга. Кэм играл до конца встречи, но был уже травмирован. Ему не следовало так делать, но он пожертвовал собой, и я ценю это.

В остальных матчах мы обходились без трёх-четырёх важных игроков. Каждый раз кто-то из иностранных и российских игроков был травмирован. Так что я бы изменил вот это. Посмотрите на команды, которые попали в топ-6: у них тоже были травмы, но не так много. Мы должны подумать над тем, как нам избегать травм и как работать с восстановлением травмированных игроков. Это очень важный и первый вопрос для нашего клуба на следующий год. Мы имели дело с этой проблемой на протяжении всего сезона.

— Чего команде не хватило по сезону? Может быть, были какие-то точечные ошибки? Или обстоятельства, которые невозможно было преодолеть?

— Всё вместе. В баскетбольной команде 12 игроков, 12 разных личностей, и у каждого свой особенный характер. Работа тренера заключается в том, чтобы собрать всех вместе на площадке и наладить «химию» за пределами площадки. Команда — это живой организм, потому что здесь большую роль играет человеческий фактор. Лучшая и одновременно самая тяжёлая работа в мире — тренировать или управлять людьми.

Невозможно угадать, что они чувствуют в отдельно взятый день, что у них случилось дома, на улице или даже в такси по дороге на тренировку. Именно поэтому очень важно сделать так, чтобы игроки были сфокусированы на баскетболе, а не на других проблемах. Они должны думать только о баскетболе: как нужно играть, как добиться победы, какой план на игру, какая система и детали. Нужно создать для игроков такую среду, где они будут сосредоточены только на своей работе. В противном случае будут поражения в матчах и плохой сезон. В этом сезоне у нас было много взлётов и падений, потому что иногда мы не были сфокусированы на баскетболе.

Невозможно за две-три недели стать великим игроком, это целый процесс

Никола Иванович (слева), Алекса Раданов (в центре), Илья Попов (справа) Фото: ПБК «Руна»

— Как считаете, насколько сильно уровень российских баскетболистов «Руны» отличался от уровня легионеров команды?

— В любом клубе местные игроки не такие мастеровитые, как иностранные игроки. Это очевидно. Я доволен многими нашими российскими игроками, потому что их развитие — это целый процесс. Мы старались создать хорошую «химию». Даже когда легионеры играли весь матч, а местные игроки выходили на пару минут и потом возвращались на скамейку, они поддерживали своих партнёров. С самого начала сезона мы работали над тем, чтобы российские игроки и легионеры работали вместе, были одной командой.

Думаю, это очень важно. Но теперь я надеюсь, что мои игроки, не только российские, понимают: в любом возрасте ты можешь научиться чему-то новому в баскетболе от своих тренеров. Самое главное — продолжать учиться, продолжать работать и верить в процесс. Наша работа на площадке позволила игрокам стать лучше, именно поэтому в отдельные моменты этого сезона мы были успешны. Так что я доволен нашими российскими игроками. Надеюсь, что летом они продолжат работать и станут ещё лучше к следующему сезону. Любому баскетболисту нельзя останавливаться.

Леброну Джеймсу 39 лет, но он продолжает работать над своей игрой каждое лето, и это действительно вызывает уважение. Если лучшие игроки в мире тренируются индивидуально в межсезонье, работают каждое лето и готовятся к сезону, остальные игроки по всему миру должны стараться ещё лучше, работать каждый день. Именно такому мышлению мы пытались научить всех наших игроков, российских и иностранных. Ты должен работать над собой каждый день, быть сфокусированным на своём деле каждый день, чтобы побеждать и стремиться стать лучшим.

— Российские баскетболисты «Руны» действительно показывали очень качественную игру, было видно, как они прибавляют. Это естественный процесс из-за повышения команды в классе или им на пользу шло совместное взаимодействие с легионерами?

— На самом деле оба фактора важны. Если тебя окружают хорошие игроки, ты учишься у них и они делают тебя лучше. И когда ты выступаешь на самом высоком уровне, в Лиге ВТБ, тебе приходится показывать свою лучшую игру. Кроме того, как тренерский штаб мы стараемся раскрыть сильные стороны игроков и использовать эти сильные стороны в нашей системе. Очень хороший пример — Кирилл Савин. Сава играет роль снайпера, у него отличный бросок, и на площадке мы стараемся использовать его как снайпера. Но ещё мы пытаемся развивать его слабые стороны. Это вопрос привычки, потому что баскетбол состоит из привычек. Невозможно за две-три недели стать великим игроком, это целый процесс. Теперь все знают, что Сава — хороший снайпер, и не будут позволять ему бросать. Значит, он должен понять, что этим летом ему нужно добавить ещё один или два навыка в свою игру. Например, научиться атаковать после клозаута и использовать пик-н-ролл. Если Савин будет добавлять что-то новое в свой атакующий и защитный арсенал каждое лето, он станет сильным игроком. Здесь важно всё, не только легионеры, выход в Лигу ВТБ или новые тренеры. Если ты соберёшь все эти факторы в единую картину, можешь стать действительно хорошим игроком.

— Каким вы видите будущее команды? Над чем ещё нужно работать, чтобы улучшать результаты?

— Пока не знаю. В первую очередь нужно понять, какая у нас цель и какой бюджет на следующий сезон. Это очевидно, потому что мы новички.

— Общались с руководством на предмет продолжения сотрудничества?

— Конечно. Мы обсуждали прошедший сезон и следующий сезон. Мы поговорили, но сейчас нам нужно проделать определённую работу. Когда все прояснится, мы встретимся ещё раз, пообщаемся и начнём выстраивать команду для нового сезона. Прямо сейчас я не могу ничего сказать.

В России хотят видеть на площадке местных баскетболистов

Эртугрул Эрдоган Фото: БК «Парма»

— Вы много работали на родине, сейчас — в России. Чем отличается баскетбол там и здесь?

— Многие вещи похожи, но и многое отличается. Сейчас, при отсутствии еврокубков, оценивать уровень российского баскетбола непросто. Думаю, в этой ситуации больше всего страдают российские игроки. На мой взгляд, многие российские игроки легко могли бы выступать в еврокубках, но, к сожалению, у них нет такой возможности. Когда ты играешь в Европе против лучших из лучших, твоя игра становится лучше. Так что самое больше отличие турецкого баскетбола в том, что 9-10 клубов выступают в различных европейских турнирах. Это одна из главных проблем для российского баскетбола. Да, Лига ВТБ — хороший турнир. Но, в конце концов, играя против лучших европейских команд, ты становишься лучше, потому что показываешь свой максимум для победы.

Раньше несколько клубов из России выступали в различных еврокубках. Достаточно вспомнить ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Они действительно доминировали в европейских турнирах. Это означает, что уровень игроков, которые приезжают в Россию сейчас, не такой высокий, как ранее. Да, в Лиге ВТБ отличная организация, в клубах тоже хорошая организация, и это одна из главных особенностей. Сейчас нам нужно воспитать своих игроков и тренеров, которые сделают нас сильнее, будут амбициозными и порадуют нас. Людям нравится, когда местные парни являются частью процесса. Я вижу, что люди в России хотят видеть на площадке россиян. То же самое, как и везде: в Турции люди переживают за турецких игроков. Здесь мы похожи, и это нормально. Но главная проблема сейчас — это санкции. В России действительно талантливое поколение игроков, и многие не имеют возможности выступать на самом высоком уровне европейского баскетбола.

— Как считаете, почему турецкие игроки более востребованы в Европе и в НБА, нежели российские? Эта же тенденция прослеживается и в футболе. Может, за время пребывания в России вы сформировали ответ на этот вопрос?

— Ты не сможешь быть востребованным на международном уровне, если ты там не выступаешь. На самом деле, не так много турецких игроков выступают в Европе. Да, у нас есть несколько игроков в НБА, что очень важно для турецкого баскетбола. Но ещё стоит отметить, что два наших клуба выступают в Евролиге. Конечно, есть много причин, помимо баскетбола. Одна из них — это деньги. Деньги являются важным фактором для игроков и для команд. Российские и турецкие клубы платят большие деньги игрокам, и многие приезжают сюда из-за этого, будем честны. Зачем игрокам уезжать куда-то, где им будут платить меньше? Это ещё одна причина, почему они остаются здесь. Конечно, НБА — это другая история, но прямо сейчас из-за ковида и санкций многие российские игроки лишились возможности выступать на самом высоком уровне. Это действительно тяжёлое время для российского баскетбола, но в будущем игроки и клубы вернутся в еврокубки, так что нам нужно воспитать следующее поколение, которое сможет проявить себя.

— В Лиге ВТБ вы видели очень много баскетболистов. Кто-то из них мог бы попасть в НБА? Необязательно из вашей команды.

— Я не обладаю глубоким пониманием того, как всё устроено в НБА. Да, я был там пару раз, но иногда мне трудно понять мышление людей, которые там работают. Мне непонятно, как они определяют перспективы игроков. Так что я не могу с полной уверенностью сказать, кто может заиграть в НБА. Что касается Евролиги, да, здесь довольно много игроков, которые могли бы играть там. В первую очередь игроки ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань», а также некоторые молодые игроки. Но сейчас главный вопрос для европейского баскетбола в целом — хотим ли мы видеть местных игроков на ведущих ролях или они останутся на вспомогательных. Можно посмотреть на состав любого клуба в любой европейской лиге. В большинстве случаев на лидирующих позициях используются легионеры, чаще всего американцы. На мой взгляд, санкции убивают развитие российских игроков. Да, похоже, что некоторые российские игроки способны выступать в Евролиге, но будут ли они играть ведущие роли? Честно говоря, я не могу сказать, что какой-то определённый игрок на 100% будет играть в «Барселоне».

Хотел бы тренировать в Евролиге

Алперен Шенгюн Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

— В НБА несколько представителей Турции, ярче всего себя проявляет Алперен Шенгюн из «Хьюстона». Многие считают, что он может пойти по стопам Николы Йокича. Следите за соотечественниками за океаном? Какое будущее у Шенгюна?

— Да, я работал с Алпереном в сборной. Я начал следить за ним, когда ему было 15. Честно говоря, его карьера — это сказка, если мы посмотрим, как он начинал и где он сейчас. Надеюсь, он станет не новым Йокичем, а Алпереном Шенгюном. Он обладает удивительными навыками для своих габаритов. Надеюсь, он продолжит усердно работать над собой и прогрессировать. Алперен — очень талантливый игрок, всё ещё молодой, но уже выступающий на самом высоком уровне. Похоже, что «Хьюстон» будет претендовать на выход в плей-офф в следующие несколько сезонов.

Мне нравится этот парень, я с удовольствием наблюдаю за его игрой, и это очень важно для турецкого баскетбола. Я надеюсь, он понимает, какую культуру он может привнести в сборную Турции. Стать хорошим игроком и стать великим игроком — разные вещи. Чтобы стать великим игроком, недостаточно показывать отличную игру, нужно ещё вести себя определённым образом на площадке и за её пределами. Великие игроки делают лучше других игроков, которые находятся рядом. Надеюсь, Шенгюн станет выдающимся игроком и вокруг него будет строиться наша сборная.

— А у вас есть амбиции поработать в качестве главного тренера в клубе из Евролиги? Или, может быть, даже попробовать свои силы в НБА?

— Конечно! Мне 55 лет, но, когда ты перестаёшь мечтать и проявлять амбиции стать лучшим, тебе нужно заканчивать с этим делом. Если для тебя в приоритете деньги, ты не сможешь достичь выдающихся результатов в работе. Конечно, у меня по-прежнему есть мечты и амбиции показать мой тренерский талант на самом высоком уровне. Жизнь может измениться в один момент. Я всегда говорю себе: живи в моменте, делай максимум и будь лучшей версией себя здесь и сейчас. Я не знаю, что мне приготовила жизнь, посмотрим. Но самое главное — у тебя всегда есть варианты.

Я тот человек, который верит в план и в высшие ценности. Неважно, сколько тебе лет, работаешь ли ты главным тренером, ассистентом или тренером по индивидуальной подготовке. В истории баскетбола есть много примеров: Душан Ивкович работал главным тренером «Анадолу Эфес», а Богдан Таньевич возглавил сборную Черногории, когда им было около 70 лет. Возраст не так важен, гораздо важнее мышление. Когда у тебя свежее молодое мышление, ты можешь многому научиться, стать тренером или игроком любого уровня. Так что да, я хотел бы тренировать в Евролиге. Не уверен насчёт НБА, потому что это совсем другой мир с другими правилами, традициями и культурой. Но я мечтаю работать на самом высоком уровне.