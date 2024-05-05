Грандиозное сражение на Неве. ЦСКА разгромил «Зенит» и повёл в серии

Наконец-то дождались! Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА на стадионе «Арена» дали старт первому полуфиналу плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы ранее с лёгкостью разобрались с красноярским «Енисеем», а вот сине-бело-голубым пришлось попотеть с екатеринбургским «Уралмашем». Дело в итоге дошло до пятого решающего матча, где подопечные Хавьера Паскуаля добыли непростую победу и пробились в полуфинал. Так как же прошла первая игра между «Зенитом» и ЦСКА, кто из игроков выделялся, а главное — кто победил? Старт серии получился великолепным.

Хозяева не лучшим образом начали матч, отпустив соперника на расстояние шести очков. Однако поступательно стартовая пятёрка «Зенита» вошла в игровой ритм и стала отыгрывать преимущество гостей. Сергей Карасёв «поливал» из-за дуги, а также великолепно себя проявляли под кольцом Винс Хантер и Джош Карлтон — центровые. В составе армейцев Каспер Уэйр вышел с первых минут. Лидера армейцев держали так, что у него вообще не было моментов для броска, но Уэйр пользовался прорехами в защите и своими передачами разрезал оборону. В основном адресатом был Ливио Жан-Шарль, который практически всегда получал выгодный размен и разбирался с противниками в ситуации один в один.

Нельзя не отметить Никиту Курбанова, который в первой половине реализовал все свои броски с игры (три из трёх) и был великолепен на подборе, собрав целых шесть до большого перерыва. ЦСКА был сильнее в двух первых четвертях — 24:21 и 15:14. Команда перекрыла кислород лидеру «Зенита» Томасу Эртелю, который набрал всего лишь два очка и реализовал лишь один бросок с игры из шести выброшенных. Коллективы получили наставления от главных тренеров в перерыве и вернулись на паркет «Арены».

Впрочем, картина матча не поменялась: ЦСКА лучше действовал в обороне и отлично двигал мяч в нападении, что приводило как к открытым броскам, так и к свободным проходам под кольцо. 17:14 — третья четверть за армейцами. В заключительной десятиминутке гости ни на секунду не сбавили оборотов, а в определённый момент вели со счётом 13:2 в четвёртой четверти. В концовке включился Эртель, который набрал львиную долю всех своих очков в матче.

Интересным концовку сделало удаление атакующего защитника «Зенита» Георгия Жбанова, который влетел в Амата М’Бая, летевшего ставить сверху. У ЦСКА две кряду «трёшки» реализовал Иван Ухов и поставил крест на потугах хозяев сократить отставание. Уверенная победа армейцев со счётом 82:67. Жан-Шарль и М’Бай стали самыми результативными игроками матча, набрав по 18 очков каждый.

Фаворитом первого матча по версии букмекеров и многих любителей баскетбола был именно «Зенит», а всё из-за того, что домашняя площадка играет слишком огромную роль в плей-офф. Но команде не удалось навязать борьбу ЦСКА. Команда под руководством Паскуаля проиграла все четверти в матче и выглядела, откровенно говоря, слабо практически во всех аспектах игры. «Зениту» предстоит сделать выводы из ошибок, чтобы подойти ко второй домашней игре подготовленными. При этом армейцам есть куда прибавлять.

Например, Уэйр не набрал ни одного очка в матче, а ЦСКА всё равно победил с разницей в 15 очков. Кстати, пока смена тренера в стане армейцев работает. Эмила Райковича заменил Андреас Пистиолис, и у московского гранда пошло-поехало — четыре победы кряду, причём все, за исключением одной, очень уверенные. Второй матч в Санкт-Петербурге решит многое: останется ли «Зенит» в борьбе или же поедет в Москву со счётом 0-2? Ждём не дождёмся следующей игры.