Президент «Майами» провёл брутальную пресс-конференцию. Лидер команды Батлер — на выход?

Многолетний президент «Майами» Пэт Райли — серьёзный мужчина. За карьеру он девять раз становился чемпионом НБА в разных позициях — от игрока и тренера до управленца. Дичайший факт об этом господине: Райли участвовал в 25% всех финалов НБА. В общем, фигура в баскетболе очень заметная, а его жёсткость, харизма и мафиозные замашки являются отличительными чертами. Пэт провёл недавно пресс-конференцию по поводу завершения сезона «Хит», где прошёлся по лидерам клуба и оценил дальнейшие перспективы минувших финалистов плей-офф НБА.

Флоридский коллектив прекратил выступление в плей-офф сезона-2023/2024 после того, как подопечные Эрика Споэльстры проиграли «Бостон Селтикс» в первом раунде со счётом 1-4. Примечательно, что в прошлом году эти же команды встретились в финале Восточной конференции, где серия затянулась до семи игр. Как итог, сильнее оказались флоридцы, но в финале «Майами» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4. До этого «Хит» выходили в финальную стадию постсезона в 2020-м, однако проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4. Тогда действия разворачивались в специальном «пузыре» из-за коронавирусных ограничений.

«В течение пяти лет мы играли успешно, но самое важное — без чемпионств. Это всех беспокоит», — ответил Райли на вопрос о будущем лидера команды Джимми Батлера. Сам лёгкий форвард, как сообщалось, рассчитывает на новый двухлетний контракт стоимостью $ 113 млн. Заслуживает ли его 34-летний игрок, который в ключевой этап сезона отсутствовал, наверняка знает президент клуба. «Нам не придётся делать это [продлевать контракт] в течение года. Не обсуждали это, но нужно подумать о том, чтобы взять на себя такие обязательства», — добавил управленец.

Джимми Батлер, сезон-2023/2024 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Тема о Батлере, где упоминалась так называемая доступность, продолжилась. Пэт Райли чётко напомнил: Джимми ни разу за период нахождения в команде не отыгрывал более 64 матчей за регулярку. «Может ли Батлер быть лучшим игроком в побеждающей команде? Да. Потребуются некоторые изменения в его доступности. С нашей стороны это очень важное решение — выделить необходимые ресурсы, если только у вас нет кого-то, кто будет доступен каждый вечер», — сказал Райли. И затем снова досталось баскетболисту.

Пэт отреагировал на недавнее заявление форварда о том, что «Майами» обыграл бы «Бостон» и «Нью-Йорк», принимай он участие в играх. «Если ты не появляешься на площадке в матчах с «Бостоном» или «Нью-Йорком», то тебе следует держать язык за зубами, когда ты критикуешь эти команды», — жёстко ответил Райли. Возможно, роковые слова президента станут вероятным объектом очередного информационного скандала — Джимми Батлер потребует обмен в другой клуб лиги. «Нет», — ответил Пэт на вопрос, планирует ли сам сплавить звезду команды.

Интересно, какая реакция будет у Джимми Батлера, который неоднократно признавался в тяге к «Культуре «Хит», теперь же эта жёсткая любовь направлена на него — от «Крёстного отца». Батлер за карьеру не стеснялся оказывать давление на организацию, чтобы та исполнила то, что он захочет. Если переговоры о продлении ни к чему не приведут, возможно, Джимми приступит к своим привычным правилам, чтобы вырваться наружу. Райли — человек старой закалки. Батлер наверняка окажется в каком-нибудь «Шарлотт», если он навяжет Пэту что-то подобное.