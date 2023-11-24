ФИБА представила корзины и правила жеребьёвки квалификационных турниров ОИ-2024

ФИБА на своём официальном сайте разъяснила правила для жеребьёвки четырёх квалификационных турниров у мужчин на ОИ-2024, которые пройдут со 2 по 7 июля следующего года.

На каждом из турниров будет разыграно по одной путёвке на Игры. Страны и города, который их примут, будут утверждены на заседании исполнительного комитета ФИБА 27 ноября.

На каждом из четырёх турниров сборные будут разбиты на две группы (A и B). То есть при жеребьёвке 24 команды будут распределены по восьми группам из трёх команд.

Состав корзин для жеребьёвки определён согласно рейтингу ФИБА:

Корзина 1. Испания, Латвия, Литва, Словения.

Корзина 2. Бразилия, Италия, Греция, Польша.

Корзина 3. Пуэрто-Рико, Черногория, Доминиканская Республика, Финляндия.

Корзина 4. Новая Зеландия, Грузия, Мексика, Ливан.

Корзина 5. Хорватия, Кот-д’Ивуар, Ангола, Филиппины.

Корзина 6. Египет, Багамы, Камерун, Бахрейн.

Все команды из корзин 1, 4 и 5 отправятся в группы A, а команды из корзин 2, 3 и 6 — в группы B. Четыре сборные-хозяйки будут распределены по турнирам, проходящим в их странах.

Также введены следующие ограничения для сохранения географического баланса:

в каждой группе может быть максимум две европейские команды, в каждом турнире может быть не более трёх европейских команд;

в каждой группе может быть максимум одна команда из Америк;

в каждом турнире может быть максимум одна команда из Азии и/или Океании;

в каждом турнире может быть максимум одна команда из Африки.

Жеребьёвка состоится в понедельник, 27 ноября, в 21:00 по московсскому времени в Доме баскетбола Патрика Бауманна в Мисе (Швейцария). На ней будет присутствовать легенда сборной Великобритании и двукратный участник Матча звезд НБА Луол Денг. Ныне он является президентом Федерации баскетбола Южного Судана.

Места на ОИ-2024 у мужчин уже завоевали Франция, Южный Судан, Канада, США, Япония, Германия, Сербия и Австралия.