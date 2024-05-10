Награда MVP в НБА стала продажной? Тут замешан Леброн и его агентство

Хоть живой легенде НБА Леброну Джеймсу уже 39 лет, форвард до сих пор остаётся одним из лучших игроков в лиге на данный момент. Конечно, возраст уже даёт о себе знать. Даже при этом Король практически всегда участвовал в гонке за звание MVP НБА, может быть, только кроме двух последних лет. Сегодня пришла новость, которая повергла в шок — Леброн и агентство Klutch Sports поставили под сомнение честность процесса выбора самого ценного баскетболиста в лиге. «Как?» — спросите вы. Сейчас всё узнаете.

История начинается с того, что один из авторитетных аналитиков НБА на телеканале Fox Sports Рик Бучер получил электронное письмо от Klutch Sports с предложением выдвинуть Леброна на звание MVP. «Я был действительно шокирован, когда получил сообщение, электронное письмо от Klutch Sports, которое продвигало Леброна Джеймса на звание MVP. Я подумал, подождите минутку, он даже не лучший игрок этой команды», — сообщил Бучер.

Получается, агентство, во главе которого стоит Рич Пол — агент Леброна и близкий друг семьи Джеймсов, пыталось воздействовать на представителей СМИ вот таким образом? Забавно, информация об этом появилась на следующий день после того, как лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил третью награду MVP в карьере, при этом форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» не удалось получить ни одного голоса.

Эта утечка, если окажется подлинной, подчёркивает влияние спортивных агентств на лоббирование признания собственных клиентов. Всё это уже вызывает опасение по поводу прозрачности и справедливости процесса голосования за MVP, так как самого ценного игрока выбирают журналисты. Если сотрудники СМИ подвергаются давлению, это подрывает доверие к награде и в целом снижает её значимость.

НБА необходимо серьёзно взяться за эту ситуацию. У кого-то в лиге есть рычаги давления на СМИ, что идёт вразрез с идеологией ассоциации, где всё должно быть прозрачно и добросовестно. Лиге желательно инициировать расследование, и, если вина Klutch Sports будет доказана, агентство наверняка столкнётся с последствиями, которые лига сочтёт действенными.

Кроме того, НБА следует рассмотреть заявление Бучера и установить достоверность. Если журналист сфабриковал историю или исказил факты, он тоже должен понести какое-то наказание, так как были выдвинуты довольно серьёзные обвинения в адрес агентства. Хоть аналитик напрямую и не утверждал причастность Леброна к этой истории, но всё же агентство Klutch очень тесно связано с Королём — и все всё понимают. Журналисты, освещающие североамериканскую лигу, должны быть беспристрастны, тем более когда от некоторых из них зависит судьба наград в НБА.