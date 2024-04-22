Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, как стало ранее известно уже официально, будет представлять сборную США по баскетболу на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Во Франции. В стране, за которую изначально планировал выступать Эмбиид, будучи уроженцем Камеруна. Как так вышло? Всё-таки Джоэл родом из бывшей французской колонии, говорит по-французски, и у него там семья. Да и сам в прошлом он изъявлял желание выступать за сборную Франции, как и сама Федерация баскетбола Франции. Оформить паспорт не составило труда.

И всё же французы почувствовали себя обманутыми, когда узнали о решении Эмбиида сыграть за американцев на Олимпиаде, ведь он мог стать домашним любимцем, играя за Францию. «В последние несколько лет каждое моё решение было продиктовано удобством для моей семьи. Мой сын родился здесь, в США. Я буду горд представлять эту страну ради моего сына. Я люблю свою родину, но очень хотел выступить на Олимпиаде», — обосновал ранее своё решение баскетболист.

Особенно бурно отреагировал Фред Вайс, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, через которого когда-то перелетел легендарный Винс Картер. Вайс завершил профессиональную карьеру в 2011 году, сейчас он работает аналитиком на телевидении, обозревая матчи чемпионата Франции по баскетболу. Решение Эмбиида его очень сильно задело.

Видео можно посмотреть на канале Olympics в YouTube. Права на видео принадлежат International Olympic Committee.

«Я считаю этого парня великим игроком, но при этом подлым человеком. Ненавижу его за те вещи, которые он сделал. Я считаю, что он не уважает Францию. Он, а также все те люди, что просят французский паспорт и потом отворачиваются от страны. Он получил паспорт под предлогом того, что он великий спортсмен. Я считаю это скандалом, позором. Меня не волнуют его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат», — выступил с критикой Вайс.

Глава Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сют в марте прокомментировал решение Джоэла следующим образом: «Кто сможет победить команду США с ним? Да бросьте, никто. Для него это простой способ завоевать олимпийскую медаль».

«Мы никогда не выступали с инициативой пригласить Джоэла в сборную Франции. Именно он выступил с этим несколько лет назад и с тех пор говорил, что хочет играть за нас. Мы попросили его дать нам ответ до 10 октября. Джоэл сообщил нам, что передумал и не желает играть за нашу сборную. Конечно, мы были готовы приветствовать его в команде, но мы просто признаём, что он изменил своё мнение о нас», — говорил генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао.

Реакция понятна — было сделано всё возможное для получения им гражданства, но этот самый «гражданин» принимает решение выступать за главного конкурента в лице сборной США. А как им ещё реагировать — да, пожалуйста, играй за них, но, если будет возможность, конечно, возвращайся! Не совсем понятно, почему Эмбиид, чей сын родился в 2020 году, тратил время на французов, пытаясь стать гражданином их страны под предлогом выступлений за сборную с 2021 по 2022 год. В 2022-м он становится американцем и заявляет, что будет играть за США, в 2023-м. С другой стороны, трудно винить человека, который живёт в североамериканском государстве с 16 лет — либо Камерун, либо США имеют наибольший смысл.

На самом деле, сборной Франции не стоит особо переживать, когда место Джоэла Эмбиида может занять Виктор Вембаньяма, который, скорее всего, будет в дуэте с другим центровым — Руди Гобером. Во Франции рассматривали возможность одновременного использования Эмбиида, Вембаньямы и Гобера, но вряд ли они смогли бы достойно противостоять лучшим игрокам мира на протяжении всего турнира. Потребуется серьёзная работа над защитой именно периметра. А Джоэл Эмбиид так и останется баскетболистом, имеющим в своём распоряжении кучу гражданств.