«Лейкерс» ожидаемо уволили главного тренера. Кто теперь возглавит «королевскую» банду?

На днях руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщило об увольнении главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии на протяжении двух сезонов. В прошлом сезоне команда Хэма дошла до финала Западной конференции, где уступила действующим чемпионам «Денвер Наггетс» (4-0), но уже в этом году «озёрники» проиграли тому же «Денверу» в первом раунде (2-4). Рассказываем обо всех кандидатах на должность тренера «Лос-Анджелеса», которых упоминали известные североамериканские инсайдеры.

Майк Буденхольцер

Майк Буденхольцер, сезон-2022/2023 Фото: Harry How/Getty Images

54-летний специалист до сих пор остаётся безработным после того, как «Милуоки Бакс» прекратил с ним сотрудничество по итогам прошлогоднего розыгрыша плей-офф, где «олени» в первом раунде уступили будущим финалистам «Майами Хит» — 1-4. Во время этой серии в семью Буденхольцера пришла неприятная весть — брат Майка погиб в автокатастрофе. К тому же «Милуоки» лишился главного лидера команды Янниса Адетокунбо. По этим причинам большинство болельщиков осуждали увольнение.

Майк перезагрузился и готов со свежей головой взяться за какую-нибудь команду. Тренер наверняка будет пользоваться спросом на рынке, а резюме говорит само за себя: чемпионство в 2021 году, дважды лучший тренер сезона (2015 и 2019) и четырёхкратный чемпион НБА в качестве помощника Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». Многие ли помнят ту прекрасную банду «Атланты Хоукс» 2014-2016 годов? Например, на Матче всех звёзд 2015 года «Атланту» представляли сразу четыре игрока — Эл Хорфорд, Пол Миллсэп, Джефф Тиг и Кайл Корвер.

Кенни Аткинсон

Кенни Аткинсон, сезон-2019/2020 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Кенни Аткинсон запомнился больше как специалист, умеющий работать с молодыми баскетболистами, а его взаимодействие с суперзвёздными игроками «Бруклин Нетс» — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом — слегка подпортило портфолио. В сезоне-2019/2020 «Бруклин» прекратил с Кенни сотрудничество на фоне, как принято считать, неудовлетворительных результатов (28-34). В прессе проскакивала информация, что звёздные баскетболисты интенсивно лоббировали уход 56-летнего Аткинсона.

В сезоне-2020/2021 Кенни поработал в штабе главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю, а затем перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз» на аналогичную позицию, где и работает по сей день. Аткинсона уместно сравнить с Майком Буденхольцером, но первый чуть хуже как тактик. Кенни не боится экспериментировать, принимать необычные решения по ходу матчей. В общем, идеальный кандидат для развития молодых игроков. Значит ли это, что он подойдёт Леброну Джеймсу? Очень и очень сомнительно.

Джей Джей Редик

Джей Джей Редик в качестве эксперта, сезон-2023/2024 Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

После запуска совместного образовательного подкаста с Леброном Джеймсом Джей Джей Редик прошёл ряд собеседований в «Шарлотт Хорнетс» на должность главного тренера. Неудивительно, что бывший игрок НБА без тренерского опыта получает предложения возглавить ту или иную команду. И это не удивляет, поскольку на американском телевидении не так много экспертов, способных давать адекватную оценку тем или иным событиям. Редик точечно подмечает тенденции и находит сторонников своего мнения.

Забавно, но в социальных сетях популярностью обросла теория, что из-за совместного подкаста с Леброном Редик стал одним из кандидатов на пост тренера в «Лейкерс». Предполагается, что Джеймс специально под себя лепит нового «наставника», который выполнял бы его капризы. Всё-таки возглавить сразу «Лейкерс» лично для Редика будет ошибкой — высокая вероятность подпортить резюме. От такой команды — постоянно завышенные ожидания, а справиться неопытному тренеру будет сложно. Лучше правда начать с «Шарлотт».

Тайрон Лю

Тайрон Лю (слева) и Леброн Джеймс (справа), Летняя лига НБА — 2018 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Тайрон Лю и Леброн Джеймс становились чемпионами НБА в 2016 году в «Кливленд Кавальерс» и прекрасно друг друга знают. Лю тренирует «Лос-Анджелес Клипперс» с сезона-2020/2021, и по сегодняшний день его максимальное достижение — это финал Западной конференции в 2021 году, где «парусники» уступили «Финикс Санз» со счётом 2-4. Тот же «Финикс» проиграл в финале «Милуоки» Майка Буденхольцера, который упоминался до этого. В последних двух розыгрышах плей-офф команды Тайрона прекращают выступление после первых раундов.

Лю после серии с «Даллас Маверикс» дал понять, что намерен остаться в текущей команде: «Я приехал сюда не для того, чтобы скакать и ходить туда-сюда. Я хочу быть здесь. Мне бы хотелось остаться здесь надолго». Тайрон полон решимости дальше творить в «Клипперс», но, возможно, у руководства «парусников» свои взгляды на происходящее, и скоро узнаем об очередном отстранении. В таком случае Лю будет входить в сферу интересов «озёрников», да и переезжать специалисту не нужно будет — всё в одном городе.

Джейсон Кидд

Леброн Джеймс (слева) и Джейсон Кидд (справа), сезон-2019/2020 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Именно вклад Джейсона Кидда многими отмечался во время чемпионского сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Кидд работал в штабе Фрэнка Вогеля в качестве ассистента и имел влияние на оборонительные аспекты команды. Сам Джейсон порядка 10 лет варится в тренерской деятельности. Начинал он с «Бруклин Нетс» в сезоне-2013/2014. Затем перед ассистентством в «Лейкерс» Кидд четыре года проработал в «Милуоки Бакс», где помог Яннису Адетокунбо превратиться в того, кем он является сегодня.

Сейчас Джейсон Кидд продолжает выступление в плей-офф. Сегодня «Даллас Маверикс» выиграл серию у «Лос-Анджелес Клипперс» и готовится встретиться с молодым коллективом — «Оклахома-Сити Тандер». Нет предпосылок к тому, что конкретно Кидд возглавит клуб из Лос-Анджелеса. Скорее, его имя в слухах — это вброс ради вброса. Тем более 51-летний наставник находится в хороших отношениях с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом.

А Леброн Джеймс что?

Скоро станет известно, останется ли сам Король с «озёрниками» или же сменит коллектив. Есть вероятность того, что Леброн Джеймс может отклонить опцию продления контракта на сезон-2024/2025 и, как сообщалось недавно, заключить новое соглашение, рассчитанное на три года и невероятные $ 164 млн. Ещё не совсем понятно, планирует ли реально Леброн играть со своим старшим сыном Бронни в одном клубе. И уйдёт ли Джеймс вообще в ту команду, где окажется Бронни. Но «Лейкерс» дали понять, что готовы создать семейный дуэт в Лос-Анджелесе, выбрав Бронни на предстоящем драфте НБА.