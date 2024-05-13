Эдвардс — восхитителен! Но так называемый «Майкл Джордан» был задавлен чемпионами НБА

Методика главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна работает отлично. Мэлоун перед третьим матчем, когда серия с «Миннесотой Тимбервулвз» переехала в Миннеаполис, решил воспользоваться неординарным приёмом, показав видео всей команде, где известные люди, болельщики и эксперты, говорили, что шансы «Денвера» после двух поражений равны нулю.

Что наблюдаем? Равенство в счёте! Забавно, что наставник «Денвера» изначально не был уверен в правильности задумки. Мэлоун не прогадал, а его поступок наверняка войдёт в историю, если «Наггетс» быстрее достигнут отметки в четыре выигранные встречи. Подробнее о методике Майка мы рассказывали ранее.

20-секундный отрезок как олицетворение происходящего

Последние 20 секунд второй четверти как-никак лучше всего описывают то, почему «Денвер» забрал четвёртый матч и сравнял таким образом счёт в серии. За этот период игроки гостей набрали восемь очков! Началось с точного трёхочкового попадания атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Затем последовала ответная атака «Миннесота», по итогам которой один из лидеров «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс потерял мяч, а форвард «Денвера» Майкл Портер набрал лёгкие два очка в быстром отрыве. Игрок «волков» совершает очередную потерю (постарался Никил Александер-Уолкер). Джамал Маррей на перехвате — и сумасшедшие три очка со своей половины!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Идеальное завершение первой половины для «Наггетс». После таких смертоносных моментов невольно опустишь руки и сдашься. В свою очередь, Маррей завершил встречу с 19 очками при восьми попаданиях с игры из 17 попыток. Канадец также отдал восемь результативных передач при трёх потерях.

Аарон Гордон ни разу не промахнулся в первых 10 случаях

Тяжёлый форвард «самородков» Аарон Гордон набрал 27 очков — это второй лучший показатель 28-летнего баскетболиста в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА. Больше очков Гордон набирал в третьем матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 29. Сегодня Аарон выдал невероятный процент реализации с игры — 91,7.

Примечательно, что форвард во время игры попал первые 10 бросков кряду, добравшись до отметки 25 набранных очков, семь подборов и пять результативных передач. Гордон на протяжении всего постсезона реализует броски с процентом 60,9 и комфортно чувствует себя из-за дуги — 40,9.

Более того, Аарон стал третьим игроком в истории, которому в игре плей-офф удалось набрать как минимум 25 очков, пять подборов и пять ассистов при реализации 90%+. Таким отмечались член Зала славы баскетбола и чемпион НБА 2002 года в составе «Лейкерс» Митч Ричмонд и ныне разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол.

Выигрывать в гостях стало привычным делом

Участник серии между «Денвером» и «Миннесотой» ни разу не проигрывали в гостях в этом плей-офф — уверенные 4-0 от обеих команд. «Тимбервулвз» дважды выигрывали на чужой площадке против «Финикс Санз» и «Наггетс», «самородки» два раза обыграли в Лос-Анджелесе «Лейкерс» и сейчас — «волков».

Послужной список «Денвера» выгляди посимпатичнее — «Наггетс» выиграли восемь выездных матчей из девяти последних. Интрига заключается в следующем: сможет ли вновь «Миннесота» достичь успеха в гостях. Или же действующие чемпионы приблизятся к тому, чтобы стать шестой командой в истории, которая взяла серию, уступая 0-2 по ходу. При этом встречи проиграны в родных стенах.

В 7,3% случаев выигрывались серии при 0-2 — это 33 таких сценария с 1956 года. Это наблюдалось, например, в прошлом плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз», где «воины» взяли верх — 4-3.

Энтони Эдвардс — один в поле не воин

Атакующий защитник «Тимбервулвз» отчасти провёл историческую встречу. За 45 минут, проведённых на паркете, молодой баскетболист отметился 44 очками (16 из 25 с игры, где 5 из 8 — из-за дуги), пятью подборами и пятью передачами. Эдвардс по итогам выдал второй лучший командный показатель «плюс-минус» — «+5».

Энтони — второй игрок в истории плей-офф после разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончич, которому до 22-летнего возраста как минимум три раза удавалось набирать в играх 40+ очков. 44 очка Эдвардса — это очередное обновление клубного рекорда. Угадаете, кому принадлежал предыдущий рекорд? Ему самому, когда защитник накидал 43 очка в первой игре текущей серии.

Эдвардсу сегодня никто не помогал. Вторым лучшим бомбардиром по итогам стал многолетний ветеран и разыгрывающий Майк Конли — 15 очков. Центровой Карл-Энтони Таунс набрал 13 очков (5 из 18 с игры), а другой «большой» Руди Гобер — 11. Сам Энтони Эдвардс в концовке встречи успел сказать пару ласковых Джамалу Маррею, подогревая таким образом интерес к пятому матчу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.