УНИКСу нужна победа как никогда. Чем удивят баскетболисты Велимира Перасовича? LIVE
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Продолжение полуфинальной серии Единой лиги между «Локомотивов-Кубань» и казанцами.
Сегодня, 13 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которая началась в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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