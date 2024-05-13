Продолжение полуфинальной серии Единой лиги между «Локомотивов-Кубань» и казанцами.

УНИКСу нужна победа как никогда. Чем удивят баскетболисты Велимира Перасовича? LIVE

Сегодня, 13 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которая началась в 19:30 мск.

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