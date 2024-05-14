Вино, кофе и водичка. Леброн Джеймс вернулся в родные края — его ждало разочарование

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс» на протяжении 11 сезонов. В составе клуба из Огайо Король провёл 849 матчей, где у него было в среднем 27,2 очка, 7,5 подбора и 7,4 результативной передачи. В 2016 году Леброн стал чемпионом НБА совместно с разыгрывающим ныне «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом и тяжёлым форвардом «Майами Хит» Кевином Лавом. Сегодня Джеймс вернулся в родной штат и посетил четвёртый матч серии между его старой командой и «Бостон Селтикс». «Кавальерс» традиционно показали видео в честь форварда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн Джеймс находился в компании супруги Саванны и агента Рича Пола. Старший сын Бронни отсутствовал, поскольку в этот же день Джеймс-младший участвовал в драфт-комбайне, где его скрупулёзно просматривали скауты НБА накануне самой ярмарки новичков.

Забавный момент привлёк внимание зрителей, когда в середине третьей четверти режиссёры национального телевидения вывели на экран Леброна. Особый интерес привлекли находящиеся под сидячим местом вино, бутылка воды и стаканчик кофе, а сам форвард сидел так, будто спит и его ничто не интересует. На самом деле игрок «Лейкерс» глазел в экран устройства, пока был тайм-аут.

Леброн Джеймс на матче Фото: Кадр из трансляции

В самом матче трижды менялся лидер и дважды фиксировался ничейный счёт. «Бостон» в третьей четверти нарастил преимущество, которое практически удержал вплоть до конца матча, неприметно уступив в заключительной четверти. «Кливленд» играл без главной звезды Донована Митчелла, пропустившего встречу из-за повреждения икроножной мышцы, и центрового Джарретта Аллена. В составе «Кавальерс» рулил защитник Дариус Гарлэнд, который и стал самым результативным игроком огайской команды: 30 очков, семь передач и три подбора.

«Селтикс» одержали третью победу в этой серии, приблизившись к выходу в финал конференции, где сыграют либо с «Нью-Йорк Никс», либо с «Индианой Пэйсерс». В той серии счёт ничейный — 2-2. Забавно, что в текущем розыгрыше плей-офф «кельты» потерпели два поражения — и оба во вторых играх. «Бостон» продолжает выступать без латышского центрового Кристапса Порзингиса, который в четвёртом матче серии с «Майами» получил растяжение правой камбаловидной мышцы. Сегодняшний выигрыш «Селтикс» с семиочковой разницей — победа с наименьшим отрывом в этом постсезоне.