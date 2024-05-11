Русский немец будет разрывать в Евролиге. 17-летний талант станет новой звездой «Баварии»

В Евролиге наступило время затишья — регулярный чемпионат и стадия плей-офф завершились, а до начала «Финала четырёх» нужно ещё подождать. Впрочем, это не мешает клубам, которые не попали в постсезон, подкидывать любителям баскетбола интересные инфоповоды и новости. Одна из них пришла из Германии — и связана она с баскетболистом из России.

Если вы заядлый поклонник отечественного баскетбола, наверняка знаете Александра Харченкова — прославленного советского игрока, являющегося обладателем золота ЧМ-1974 в составе сборной СССР. Харченков выступал за московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», а также за мюнхенскую «Баварию». У известного баскетболиста есть сын Иван Харченко, у которого гражданство России и Германии. К слову, мама, Елена, также играла в баскетбол на профессиональном уровне. В 90-х семья переехала в Германию, где и вырос герой нашего материала.

Видео можно посмотреть на канале FIBA в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Иван выступает на позиции лёгкого форварда и представляет «Баварию», как и отец в своё время. 17-летний баскетболист дебютировал в чемпионате Германии в ноябре 2022 года, в 16 лет, став самым молодым игроком в истории чемпионата. Набрав в дебютном матче пять очков, он стал ещё и самым молодым скорером лиги. В этом сезоне Иван провёл восемь матчей в немецком чемпионате (набирая в среднем 4,3 очка за игру) и четыре — в Евролиге.

Молодой человек при этом играл ключевую роль во второй команде «Баварии», набирая в среднем 22,5 очка за встречу. Несмотря на двойное гражданство, Иван играет за сборную Германии. На чемпионате Европы U18 в 2023 году юный баскетболист, которому на тот момент было 16 лет, вывел национальную команду в первый в истории полуфинал турнира. По ходу розыгрыша чемпионата Харченков в среднем набирал 17,1 очка, 4,9 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата. Молодое дарование «Баварии» попало в символическую сборную турнира наряду с Николой Топичем, которой входит в топ-14 предстоящего драфта НБА по версии NBADraft, и другими молодыми проспектами.

«Бавария» вчера объявила о подписании трёхлетнего контракта с Иваном Харченко. Баскетболист сразу после этого заявил: «Я счастлив и горжусь тем, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Баварией». Парень пока больше выступает за вторую команду, но легендарный испанский тренер Пабло Ласо начинает всё чаще привлекать Ивана к основе. Если Харченко продолжит так же прогрессировать и показывать себя с лучшей стороны, то в скором времени мы можем лицезреть восхождение новой звезды Евролиги. Радует, что им может стать парень с русскими корнями.

Егор Дёмин, выступающий за мадридский «Реал», — очередной русский талант. 18-летний баскетболист наделён безграничным потенциалом и вызывает у всех один восторг. То же самое справедливо можно сказать и о Харченко. Наша молодёжь талантлива, но нужно не останавливаться ни на день — упорно работать, работать и ещё раз работать.