Двуличие от судей? Гобер может получить очередной штраф, а Маррей вышел сухим из воды

На что всегда можно рассчитывать в плей-офф НБА, так это на то, что проигравшая команда недовольно отреагирует на действия судей. Уже не раз наблюдали за этим на протяжении этого постсезона. В плей-офф повысился градус борьбы и стало больше физического контакта. Пока некоторые игроки до сих пор пытаются найти грань между тем, что можно делать на паркете, а что нельзя, Руди Гобер вновь попал в неприятную ситуацию, связанную с судьями.

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» уже не раз в этом сезоне открыто конфликтовал с арбитрами и однажды показал жест, означающий, что рефери якобы подкуплены. Произошло это в матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Гобер боролся под кольцом с Джарреттом Алленом и на самом деле явно нарушал правила, за что справедливо получил фол. Но Руди расстроился и дал понять своим жестом, что судей подкупили. НБА оштрафовала француза на $ 100 000.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» Гобер снова взялся за старое. Один из лидеров «волков» в четвёртой четверти боролся за подбор, и на его пути стоял, как ни странно, Джамал Маррей. Руди оттолкнул от себя разыгрывающего соперника и забрал отскок, но прозвучал свисток. Небезызвестный Скотт Фостер, который, кстати, судил тот самый матч с «Кливлендом», выписал персональное замечание французу, после чего у Гобера снова сдали нервы, и он показал знаменитый жест.

Понимаю, если бы судьи в самом деле «убивали» встречу, свистели бы в одну сторону, однако в четвёртой игре рефери хоть и допустили ряд ошибок (видео 1 / видео 2), но объективно отработали на достойном уровне. При этом Гобер действительно фолил на Маррее. На повторе прекрасно видно, как француз толкает в спину соперника, тем самым освобождая себе пространство, для того чтобы взять подбор. Поэтому нельзя придраться к Скотту Фостеру и его бригаде. Здесь речь о действиях центрового и последствиях для него.

Руди Гобер намекает на продажность судей Фото: Кадр из трансляции

Ранее лига выписала штраф на $ 100 тыс. за сходный жест — что на этот раз ждёт француза? Получается, это приравнивается к действиям Маррея, который во втором матче серии злился и кидал на паркет полотенце, наступив на которое есть риск получить травму. За такие выходки Маррей отделался аналогичным штрафом и избежал дисквалификации на следующую игру, хотя подверг людей опасности.

«Денвер» выиграл четвёртый матч и сравнял счёт в серии — 2-2. После двух встреч в Колорадо, когда «Миннесота» выиграла обе игры, многие подумали, что «волки» легко выйдут в финал конференции, но не тут-то было. «Никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона!» — сказал Майк Мэлоун в послематчевом интервью. Встреча под номером пять станет важнейшей в серии, вероятно, кто заберёт её, тот и пройдёт дальше. В истории НБА у команд 84,1% побед в сериях, когда они выигрывают со счётом 3-2.