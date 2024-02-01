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Шакил О'Нил назвал трёх игроков НБА, которых он боялся

Шакил О'Нил назвал трёх игроков НБА, которых он боялся
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил рассказал, что он боялся таких игроков, как Винс Картер, Трэйси Макгрэди и Коби Брайант.

«Я боялся Винса Картера, Трэйси Макгрэди и Коби Брайанта», — сказал О'Нил в видео на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетбола. О'Нил трижды признавался MVP финальных серий и один раз стал MVP регулярного сезона. Шакил успел поиграть в шести разных командах.

Винс Картер является олимпийским чемпионом. Трэйси Макгрэди был признан мистером баскетбола США в 1997 году. Коби Брайант — пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации.

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