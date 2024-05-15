Зачем ждать второго Майкла Джордана, когда можно насладиться настоящим Николой Йокичем?

Сегодня, 15 мая, «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз» провели пятый матч полуфинальной серии Западной конференции. В первых двух матчах сильнее оказалась «Миннесота». В следующих трёх — уже «Денвер». Дело Майка Мэлоуна продолжает жить, поскольку перед третьей игрой Мэлоун показал баскетболистам команды мотивационное видео, в котором известные люди, болельщики и эксперты утверждали, что шансы «Наггетс» после двух поражений равны нулю.

Энтони Эдвардс не Майкл Джордан

Попадать броски с отклонением, размахивать руками, якобы удивляясь после точного трёхочкового, и высоко взлетать над кольцом — всё это не значит, что ты Майкл Джордан. Ты просто его пародируешь. Главное, чтобы у Энтони Эдвардса не пошатнулась психика в случае, если «Денвер» выиграет четвёртый матч кряду и выйдет таким образом в следующий раунд плей-офф. Не он виноват, что защитника «волков» начали сравнивать с легендарным защитником «Чикаго Буллз».

Энтони Эдвардс «успокаивает» болельщиков «Миннесоты» после точного попадания с игры Фото: Кадр из трансляции

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я хочу, чтобы люди видели во мне личность с собственным стилем. У меня есть уникальное сочетание навыков, которые выделяют меня среди других игроков. Я могу забивать трёхочковые, что даёт мне преимущество перед другими игроками, и, надеюсь, это отличает меня от Майкла Джордана», — говорил ранее Эдвардс.

«Америка, пожалуйста, перестань сравнивать Эдвардса с Джорданом! У этого юнца пока в карьере был только один неплохой забег в плей-офф. Я думаю, он будет отличным игроком. Он очень приятный парень, мы все за него переживаем, хотим, чтобы он максимизировал свой потенциал. Рядом ли он с Джорданом? Да даже близко пока нет! Разве что они оба чёрные. Я люблю Эдвардса, но прекратите!» — верно подметил Чарльз Баркли. Последуем, пожалуй, наставлениям сэра Чарльза, хоть он и обращается к североамериканскому обществу.

Кристиан Браун блокирует Энтони Эдвардса Фото: Кадр из трансляции

Сегодня Эдвардс оказался точен в 5 из 15 попыток, набрав 18 очков, а также отдав девять результативных передач и сделав четыре подбора. На счету атакующего защитника четыре потери. Даже если «Миннесота» проиграет серию, Энтони спасает юный возраст. Зона роста есть и будет. Другое дело, что за пять лет Энтони Эдвардс никак не изменил свою игру. Всё внимание — к шестому матчу. Посмотрим, чем похвастается член олимпийской сборной США по баскетболу.

Никола Йокич — MVP. Лучший от начала и до конца

Центровой «Денвера» Никола Йокич перед игрой получил из рук Адама Сильвера статуэтку MVP, которая стала для него третьей по счёту за последние четыре сезона. Настроение в горном Колорадо было отличное — идеальная возможность для сербского центрового подтвердить свой статус и то, что ему не зря вручили эту награду. И Йокич принялся за дело с самого начала, набрав за первую половину 19 очков и отдав восемь передач при 7 из 10 с игры.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Никола за первые 24 минуты поучаствовал в 36 из 50 очков своей команды. Забавен ещё тот факт, что за этот розыгрыш плей-офф центровой семь раз исполнял слэм-данк, тем временем за карьеру он совершил всего 17 бросков сверху! По окончании матча в протоколе у Йокича можно обнаружить следующие цифры: 40 очков (15 из 22 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), 13 передач, семь подборов и два перехвата. То, как Никола расправлялся с Руди Гобером, лучшим игроком оборонительного плана сезона-2023/2024, заслуживает отдельного внимания.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Никола Йокич за карьеру набрал 967 очков против Руди Гобера — это наибольшее количество очков, набранных определённым баскетболистом в противостоянии с французом. Сам Йокич стал вторым центровым в XXI веке, который как минимум пять раз в игре плей-офф набирал 40 и больше очков. Ранее это удавалось четырёхкратному чемпиону НБА Шакилу О'Нилу. «Поздравляю тебя. Хотелось бы, чтобы ты первым услышал это из моих уст. Шей Гилджес-Александер должен был стать MVP — с уважением к тебе. Но поздравляю», — говорил до этого О'Нил, когда общался с Николой после признания его MVP сезона.

Дальше что?

Можно сказать, «Наггетс» поставили точку в третьей четверти, которая была выиграна со счётом 38:30. За этот отрезок Йокич настрелял 16 очков, а форвард Аарон Гордон помог ещё восемью. До этого к большому перерыву «самородки» вели с разницей в шесть очков. 19 992 болельщика «Денвера» наблюдали за доминированием своей любимой команды.

Шестой матч серии пройдёт в Миннеаполисе 17 мая, в 3:30 мск. Существует высокая вероятность, что «Денвер» выйдет финал Запада, где будет ждать либо «Оклахома-Сити Тандер», либо «Даллас Маверикс», у которых пока равный счёт — 2-2.

«Я просто смеюсь. Это всё, что могу сделать. Я не могу злиться. Никола Йокич — MVP и лучший игрок НБА. Он показал это в последних трёх играх. Сегодня он был особенным. Я должен отдать ему должное», — признался Энтони Эдвардс в послематчевом интервью.