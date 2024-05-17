«Они надрали нам задницу». Геройства Эдвардса и унылый чемпион — седьмой игре быть!

Действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» многие списали со счетов после двух поражений кряду на старте второго раунда плей-офф от «Миннесоты Тимбервулвз». Однако команда во главе с MVP НБА Николой Йокичем не просто вернулась, но и полностью изменила ход серии, выиграв три матча кряду. У «волков» не оставалось права на ошибку, и именно в нужное время всё проснулись. Подробно разберём интересные моменты матча под номером шесть.

В Миннеаполисе жара ощущалась с первых минут: Руди Гобер и Никола Йокич задали тон всему матчу, обменявшись слэм-данками. После этого последовал рывок «Денвера», который набрал семь очков кряду — 9:2. Крису Финчу потребовалось экстренно брать тайм-аут. Главный тренер «волков» не прогадал с остановкой, так как «Миннесота» сразу предстала перед нами другой командой. Джейден Макдэниелс реализовал «трёху», Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и Гобер колотили сверху, Майк Конли набирал очки со средней дистанции. Почему мы не говорим о «Денвере»? Потому что хозяева паркета совершили рывок 20:0 и вообще не позволили «самородкам» добиться хоть чего-нибудь в атаке. В итоге «волки» забрали стартовую четверть со счётом 31:14.

Игра выровнялась во второй двенадцатиминутке. Йокич в привычном для себя стиле разбирался с бигменами соперника под кольцом и собирал подборы в атаке. У всех остальных игроков «Денвера» не сказать, что особо летело. Но даже на великолепные действия MVP у «Миннесоты» находились ответы. По ходу матча чувствовалось, как в прошлой встрече «волкам» не хватало Конли, который шикарно пользовался заслонами и всегда представлял угрозу кольцу, попутно умея отдать передачу на любую дистанцию. Качественного розыгрыша и спейсинга не хватало подопечным Финча. Команды обменивались результативными атаками, а четверть с незначительным преимуществом осталась за хозяевами — 28:26.

Баскетболисты вышли с перерыва, третья четверть не успела начаться, как Эдвардс остался в изоляции против Майкла Портера. Лидер «Тимбервулвз» на показе броска поднял соперника вверх и эффектно вколотил сверху с двух рук. Наставнику «Денвера» Майку Мэлоуну ничего не оставалось как взять тайм-аут, так как трибуны «Таргет-центра» буквально сошли с ума после такого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Не успели команды вернуться на паркет, как вновь произошёл эпизод с участием Эдвардса. Правда, на этот раз с ноткой грусти и боли. Защитник вновь захотел разобраться один на один с Портером и отправился в проход. Энтони взлетел и после контакта с соперником жёстко упал на паркет, сильно ударившись спиной. На мгновение показалось, что игра для лидера «волков» закончилась, но затем Муравей поднялся и продолжил разминать спину во время тайм-аута. Примечательно, что Йокич подошёл к лежавшему на паркете Эдвардсу и поинтересовался, всё ли с ним в порядке. Вот оно уважение, которое мы хотим видеть в игре!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Встреча продолжилась, однако ситуация на паркете не особо менялась: «Денвер» продолжал пытаться достать «Миннесоту», однако всё было тщетно. Третья четверть ушла хозяевам — 27:21, а в четвёртой разница уже была настолько велика, что Мэлоун посадил всех лидеров на скамейку. В итоге резервисты чемпионов НБА уступили и в заключительной четверти — 9:29. Сегодня был не день рабочего в горной промышленности, уж точно… 115:70 — в пользу «Миннесоты». Просто погром в Миннеаполисе!

Если подводить итоги, то в составе «Денвера» выделим двух игроков: Николу Йокича и Аарона Гордона. У серба в активе 22 очка, девять подборов и две передачи, 9 из 19 бросков с игры. Американец отметился 12 очками, восемью подборами, четырьмя передачами и тремя блок-шотами, но важнее всего самоотдача, с которой играет Гордон. Да, в этом матче у всей команды не пошло, впрочем, это не помешало Аарону заниматься привычным делом. У «Миннесоты» Гобер, Таунс, Конли, Наз Рид и Никил Александер-Уолкер провели отличную игру, но выделялись прежде всего Эдвардс и Макдэниелс. На двоих они набрали 48 очков, к тому же в нужные моменты «зажигая» нападение «волков». Будь то точный трёхочковый бросок, слэм-данк или красивейший проход. Нельзя не соответствовать уровню, когда эти двое отдают всех себя на паркете.

«Они надрали нам задницу. Были лучше нас на каждом отрезке. Нам нужно принять это… Поражения с разницей в 45 очков случаются не каждый день. Просто примем это», — сказал Йокич на пресс-конференции. После MVP заговорил так называемый «наследник» Майкла Джордана — Эдвардс, который во время пятого матча в Денвере сказал одному из сотрудников арены — «Миннесота» приедет в Колорадо снова: «Правда ли то, что я сказал сотруднику: «Мы вернёмся сюда, на седьмую игру»? Чёрт побери, да! Они это знают. Все стояли там и слышали это. Я сказал: «Увидимся на седьмой игре, ублюдки». Энтони продолжает удивлять своей самоуверенностью — и неспроста. Его «Миннесота» — единственная, кто смог оказать такое сопротивление «Денверу» в двух последних розыгрышах плей-офф.

Следить за противостоянием «Денвера» и «Миннесоты» — одно удовольствие. Команды каждый раз дарят всем любителям баскетбола зрелище. Хочется, конечно, чтобы седьмая игра была не в одни ворота, а подарила нам побольше равной борьбы до последних секунд, но будет то, что будет. Каждый из этой пары заслуживает места в финале Западной конференции, но дальше пройдёт лишь одна команда. Кто же это будет? Действующий чемпион НБА с MVP лиги или же яркая и дерзкая «Миннесота», в которой играет парень, чертовски похожий на Джордана своей манерой игры и действиями вне паркета. Седьмой матч будет незабываемым.