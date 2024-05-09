Экс-игроки НБА не гарантируют успех в Евролиге. «Финал четырёх» не без сюрпризов

Во всех сериях плей-офф Евролиги, за исключением противостояния «Реала» и «Басконии», гремели нешуточные страсти. В парах «Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив, «Монако» — «Фенербахче» и «Барселона» — «Олимпиакос» дело дошло до семи матчей. Но теперь мы знаем всех участников «Финала четырёх» Евролиги. Спойлер: не обошлось без сюрпризов.

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Начнём с «Реала». Действующий чемпион Евролиги катком прошёлся по «Басконии» в двух домашних матчах — 90:74 и 101:90, испытав проблемы лишь в гостевой встрече. Но отличное выступление Гершона Ябуселе в третьем матче — 23 очка, семь подборов и три передачи — помогло «Королевскому клубу» победить — 102:98 и закрыть серию со счётом 3-0. «Реал» первым пробился в «Финал четырёх» и долгое время дожидался команд, которые присоединятся к клубу в борьбе за заветный трофей Евролиги.

Седьмой сеяный «Маккаби» навязал нешуточную борьбу «Панатинаикосу», который завершил регулярный чемпионат на втором месте. Израильский клуб выиграл стартовый матч серии, затем отдал два последующих, но сумел свести дело к решающей встрече, забрав четвёртую игру. В заключительном противостоянии первая половина получилась равной — 41:41, а вот во второй части матча «Панатинаикос» за счёт поддержки трибун и качественной игры добился непростой, но в то же время уверенной победы со счётом 81:72. У «зелёных» выделялись Кендрик Нанн, Костас Слукас и Матиас Лессор.

В свою очередь, у «Маккаби» на протяжении всей серии лучше всех играл один из лидеров — Лоренцо Браун. Очень обидно за израильский коллектив, так как, вероятно, их главная суперзвезда Уэйд Болдуин полноценно сыграл лишь в первом матче серии, а также появился на несколько минут в четвёртом. Может быть, итог был бы другим, будь Болдуин здоровым. Но уже ничего не поделаешь, «Панатинаикос» в «Финале четырёх».

Следом отношения выясняли «Монако» и «Фенербахче». Здесь тоже не обошлось без пяти матчей. В решающей игре команды не сумели выявить сильнейшего в основное время. Наступило время овертайма, где «Монако» вёл с результатом 77:74. Атака «Фенербахче», Нику Калатесу доставляют мяч в угол, и он точен с трёхочковой дуги — 77:77. После этого в дело вступил лидер монегасков Майк Джеймс, который реализовал двухочковый бросок. У подопечных Шарунаса Ясикявичюса остаётся совсем мало времени на атаку, и после неразберихи в защите со стороны Джеймса бывший игрок ЦСКА не успел закрыть Калатеса, который вновь забросил «трёшку».

80:79 в пользу «Фенербахче», и у «Монако» ещё остаётся время на последнюю атаку. Мяч в руках Эли Окобо, который уже, казалось, обошёл всех, но тут Калатес прыгает и выбивает мяч из рук разыгрывающего монегасков. Турецкий клуб одержал непростую победу и прошёл в «Финал четырёх». Вот что сказал Ясикявичюс сразу после матча: «Серия была абсолютно сумасшедшей. Абсолютно ненормальной, за исключением четвёртой игры. Каждый матч игрался до последнего владения мячом. Абсолютно сумасшедшая серия».

Не мог не высказаться и герой матча Калатес, который сперва заговорил о Джеймсе, а уже потом отметил работу Ясикявичюса: «Он [Джеймс] потрясающий игрок, и я буду очень шокирован и разочарован, если Евролига не отдаст ему награду MVP, потому что он заслуживает её за то, что сделал с этой командой. Адская работа тренера. Пришел тренер, это был не его коллектив, и он сделал нас командой. Он — огромная причина, по которой мы попали в «Финал четырёх».

Перейдём к противостоянию двух грандов — «Барселоны» и «Олимпиакоса». Как вы уже поняли, серия между испанским и греческим клубом дошла до пятой встречи. Первая четверть задала тон всему матчу. Исходя из счёта 12:9, видно, как команды боролись за каждый мяч и не опускали руки в защите. «Барса» перед домашними трибунами завершила первую половину с небольшим преимуществом — 27:25, но довольно сенсационно отдала третью и четвёртую четверть — 13:15 и 19:23. «Олимпиакос» под руководством Георгиоса Барцокаса в третий раз подряд вышел в «Финал четырёх».

В пятой игре ужасно себя проявил Джабари Паркер, который играл одну из ведущих ролей за «Милуоки Бакс». Форвард набрал всего лишь четыре очка, реализовав только два броска из 13 с игры. Впрочем, особо не блистали и Рики Рубио, недавно завершивший карьеру в НБА, и Томаш Саторански, который ранее играл в североамериканской лиге за «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллз». Испанец набрал шесть очков, а чех — 0 очков в графе результативности, но зато сделал восемь подборов. Так что бывшие игроки НБА не всегда могут «решать» в Евролиге.

Понятное дело, что это далеко не ведущие игроки, а уже, можно сказать, «сбитые лётчики», но всё равно это не отменяет того факта, что в Евролиге не все уживаются. В Европе нужно пахать от начала и до конца и быть вовлечённым в комбинации. Нельзя просто стоять в углу, как в НБА, тем самым растягивая площадку и освобождая место для прохода одному из напарников по команде. Здесь необходимо доказывать свою состоятельность, и не у многих получается справляться с давлением трибун.

В плей-офф Евролиги было ну уж очень жарко. Три серии, после которых пропадают все слова! В «Финале четырёх» «Реал» сыграет с «Олимпиакосом» 24 мая в 19:00 мск — повторение решающего матча прошлогоднего розыгрыша, где судьба титула решалась в последнем владении, а Серхио Льюль реализовал умопомрачительный бросок на последних секундах. «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче» в тот же день, но уже в 22:00 мск. Команды дважды встречались в регулярном чемпионате, и по разу каждый из клубов забирал победу. Противостояние должно получиться не менее интересным, чем битва испанского гранда с греческим. С 24 по 26 мая в Берлине пройдёт «Финал четырёх». Уже совсем скоро мы узнаем чемпиона Евролиги!