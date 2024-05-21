Тема сына Леброна и драфта НБА настолько впечатлила людей, что те верят — он первый номер

Практически через месяц начнётся драфт НБА, который растянется на два дня. В первый день, в ночь с 26 на 27 июня, будут отобраны игроки в рамках первого раунда, а на следующий день — уже в рамках второго. Впервые за последние 78 лет драфт пройдёт за несколько дней. Примечательно, что третий год подряд в общей сложности будет не 60 выборов, а 58. В 2024 году это связано с тем, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» ранее нарушили правило тамперинга (запрещённые способы рекрутинга. — Прим. «Чемпионата»), в результате чего эти клубы лишились своих выборов.

Не Александр Сарр, не Никола Топич, не Рид Шеппард, не кто-либо ещё. Нет. 2024-й драфт-класс примечателен тем, что о топовых проспектах практически не говорят, поскольку старший сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни — приковал к себе наибольшее внимание. Бронни, который сейчас по версии ESPN оценивается как 54-й номер драфта. Количество слухов о его возможном уходе даже в первом раунде растёт с геометрической погрешностью. Тем не менее о юном разыгрывающем собралось достаточно впечатлений от игроков, скаутов и инсайдеров, о чём «Чемпионат» ранее писал.

Интересным является тот факт, что, как утверждает североамериканский букмекер BetMGM, Бронни Джеймс может уйти под общим первым номером — в «Атланту Хоукс». Букмекером сообщается, что это самая популярная ставка на предстоящий драфт НБА. Примерный коэффициент на такой исход оценивается в 200.0. 22,5% игроков выбирали Бронни первым номером, а остальные 77,5% распределялись между проспектами, но ни у кого значение не превысило то, какое у Джеймса-младшего. Однако фаворитом у BetMGM остаётся Александр Сарр с коэффициентом 1.33.

Только время даст ответ, где в итоге окажется Бронни Джеймс — с отцом в одной команде, в «Лейкерс» или где-либо ещё. Ранее у Бронни спросили, каково это — быть сыном одного из величайших в истории баскетбола: «Это тяжело. В мою сторону поступает много критики, но мне придётся научиться с этим справляться». «Практически все в лиге буквально разделились на два лагеря из-за Бронни Джеймса. Только потому, что он подходит командам по многим качествам, которые клубы так ищут в перспективных игроках», — рассказал ранее обозреватель ClutchPoints Бретт Сигел.