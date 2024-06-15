Вячеслав Зайцев покинул УНИКС

Капитан УНИКСа Вячеслав Зайцев покинул команду, об этом сообщает пресс-служба клуба. Баскетболист провёл в казанской команде три сезона подряд.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Вячеслава за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается в заявлении клуба.

Вячеслав Зайцев принял участие в 52 матчах Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Его средняя статистика составила 3,0 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи за 12,38 минуты игрового времени. В 2023 году Зайцев в составе УНИКСа стал чемпионом Единой лиги. В этом сезоне в пятой игре в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над УНИКСом со счётом 66:55 (16:19, 18:19, 20:8, 12:9), армейцы выиграли серию — 4-1.