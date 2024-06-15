Стала известна причина смерти Дариуса Морриса

Стала известна причина смерти бывшего игрока НБА Дариуса Морриса.

Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на окружного судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса, официальной причиной смерти Дариуса стала ишемическая болезнь сердца. Но во многом этому поспособствовало употребление наркотиков и алкоголя.

Смерть бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» признана ненасильственной.

Дариус Моррис был найден мёртвым в своём доме в районе Лос-Анджелеса 2 мая. В отчёте медэкспертов говорится, что на следующий день его осмотрели и нашли в организме следы алкоголя, кокаина и гидрокодона.

На месте происшествия не было обнаружено наркотиков, а тело Дариуса разлагалось, от его трупа исходил неприятный запах.

Дариус Моррис выступал на профессиональном уровне с 2011 по 2020 год. В ходе карьеры в НБА он успел выступить за такие клубы, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Мемфис Гриззлиз».

Помимо НБА, Моррис также успел выступить в России. С 2019 по 2020 год он представлял «Енисей» в Единой лиге ВТБ.