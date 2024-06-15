«Партизан» отпустил Кевина Пантера в «Барселону»

Кевин Пантер покидает «Партизан» после трёх сезонов, проведённых в составе сербского клуба, и переходит в «Барселону».

Как сообщает издание Eurohoops, после напряжённых переговоров «Партизан» согласился без каких-либо компенсационных выплат отпустить игрока, у которого был контракт на следующий год, по которому он должен был заработать $ 2,6 млн.

Сообщается, что по многолетнему контракту с «Барселоной» Пантер получит такую же зарплату.

Кевин Пантер присоединился к «Партизану» в 2021 году и по прошествии двух сезонов продлил прошлым летом контракт ещё на два года.

В минувшем сезоне Евролиги Пантер в среднем набирал 15 очков, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 29 минут на паркете, а также попал во вторую символическую команду турнира. Кевин впервые окажется в испанском чемпионате, перейдя в «Барсу».

Профессиональная карьера уроженца Нью-Йорка началась в 2016 году, после того как ни одна из команд НБА не выбрала его на драфте. Он играл за такие клубы, как «Лаврио», «Антверпен», «Роса», АЕК, «Виртус», «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и «Олимпия». С 2021 года Кевин выступает за «Партизан».

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