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Marca: Марио Хезонья перешёл из «Реала» в «Барселону»

Marca: Марио Хезонья перешёл из «Реала» в «Барселону»
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29-летний хорватский форвард Марио Хезонья покинул «Реал» Мадрид и подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что контракт Хезоньи с «Барселоной» рассчитан на четыре сезона и по нему игрок будет зарабатывать по € 3 млн за год.

Хезонья не прочь был продлить контракт с «Реалом», но не смог договориться об условиях нового соглашения с клубом, который отказался серьёзно повышать ему зарплату.

По возвращении в «Барселону», где он играл с 2012 по 2015 год, прежде чем отправиться в НБА, Хезонья станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе, наравне с Шейном Ларкиным, Майком Джеймсом и Кендриком Нанном. Его новая зарплата будет гораздо выше той, что у него была в Мадриде.

В минувшем сезоне Евролиги Хезонья принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.

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