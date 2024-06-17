Стала известна команда, к которой присоединился Ник Калатес

Греческий защитник Ник Калатес подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает спортивный портал Basket News.

Согласно имеющейся информации, клуб заключил с Калатесом контракт на два года. Сам Калатес заявил, что присоединился к команде, поскольку одним из игроков является его давний товарищ Майк Джеймс.

«У меня очень хорошие отношения с Майком с тех пор, как мы вместе играли в «Панатинаикосе». Мы всегда поддерживали связь, а также вместе проводили каникулы. Так что у меня с ним очень хорошие отношения, и он был одной из главных причин, по которой я решил присоединиться к «Монако». Поскольку думал, что мы могли бы снова хорошо выступить вместе. Было бы здорово получить шанс выиграть титул вместе с ним», — приводит слова Калатеса пресс-служба клуба.

Ранее Ник Калатес выступал за турецкий клуб «Фенербахче».