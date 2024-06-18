«Бостон» стал самым титулованным клубом в истории НБА

Сегодня, 18 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (122:88) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом сезона-2023/2024. Серия завершилась со счётом 4-1.MVP финала признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

Самым результативным игроком пятого матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко.

Таким образом, «Бостон» стал самым титулованным клубов в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Второе место по победам занимает «Лос-Анджелес Лейкерс» (17), на третьем месте расположился «Голден Стэйт Уорриорз» (7).

Последний раз «Бостон» становился чемпионом 16 лет назад в сезоне-2007/2008. Тогда в финале «кельты» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2 в серии.