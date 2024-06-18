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«Бостон» стал самым титулованным клубом в истории НБА

«Бостон» стал самым титулованным клубом в истории НБА
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Сегодня, 18 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» (122:88) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом сезона-2023/2024. Серия завершилась со счётом 4-1.MVP финала признан защитник «Бостона» Джейлен Браун.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Самым результативным игроком пятого матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко.

Таким образом, «Бостон» стал самым титулованным клубов в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Второе место по победам занимает «Лос-Анджелес Лейкерс» (17), на третьем месте расположился «Голден Стэйт Уорриорз» (7).

Последний раз «Бостон» становился чемпионом 16 лет назад в сезоне-2007/2008. Тогда в финале «кельты» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2 в серии.

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