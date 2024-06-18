Экс-президент США Барак Обама поздравил «Бостон» с чемпионством в НБА

Сегодня, 18 июня, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

После окончания матча экс-президент США Барак Обама поздравил «Бостон» с чемпионством. «Поздравляем новых чемпионов Бостона! 18 титулов – это нелегкий подвиг, и он вполне заслужен», — написао бывший президент на своей страничке в Х (ранее Twitter).

«Бостон» стал самым титулованным клубов в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18 раз в истории. Второе место по победам занимает «Лос-Анджелес Лейкерс» (17), на третьем месте расположился «Голден Стэйт Уорриорз» (7).