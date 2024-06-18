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Джейсон Тейтум стал автором уникального достижения в истории «Бостона»

Джейсон Тейтум стал автором уникального достижения в истории «Бостона»
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал первым игроком в истории своей команды, который сумел набрать 30+ очков и 10+ передач в финальной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Basketball-Reference.com.

Уникальное достижение Тейтум установил в пятом матче финальной серии НБА сезона-2023/2024 с клубом «Даллас Маверикс». В этой встрече Джейсон набрал 31 очко, к которому прибавил восемь подборов и 11 результативных передач. Сама игра закончилась со счётом 106:88 в пользу Селтикс». Для команды из Бостона это чемпионство стало 18-м в НБА. По этому показателю она вышла на первое место, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (17).

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